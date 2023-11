Nga tupuni rangatahi: Te Wetewete i te Matū o te Taiohi

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga tohunga astrophysicists mai i te Whare Wananga o Northwestern, ma te whakamahi i nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope (JWST) a NASA, e whakamarama ana i te hanganga matū o "nga tupuni taiohi." Ko enei tupuni, i hanga tata ki te rua-ki-toru piriona tau i muri mai i te Big Bang, kua kitea he wera rerekee, kei roto hoki nga mea ohorere penei i te nickel, he tino uaua ki te kite.

Ko nga kitenga o tenei rangahau, ka whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal Letters, he wahanga o te Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Ka arahina e Allison Strom mai i te Whare Wananga o Northwestern, e whai ana nga kairangahau ki te mohio me pehea te tipu o nga tupuni i roto i te hitori o te ao.

Ka whakatauritea e Strom nga tupuni rangatahi ki nga taiohi tangata, e kii ana ka haere nga mea e rua i roto i te tipu me te rereke i roto i o raatau tau. Ma te ako i te DNA matū o enei tupuni i te wa o to ratau taiohitanga, ka maarama nga kairangahau ki te pehea i tupu ai me pehea te tipu haere tonu. Ko te Rangahau CECILIA e aro ana ki te maataki i te hiranga o nga tupuni tawhiti, te tirotiro i te nui o te marama puta noa i nga roangaru rereke. Ko enei korero e whakaatu ana i nga huānga matua kei roto i nga tupuni, e awhina ana i nga tohunga astrophysicists ki te mohio ki nga mahi o mua me te heke mai.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Strom me ona hoa mahi i uru ki te whakamahi i te JWST ki te mataki i nga tupuni taiohi 33 tawhiti mo te 30 haora. Na ka whakakotahihia e ratou te tuhuratanga mai i te 23 o enei tupuni ki te hanga i tetahi ahua hiato, e whakarato ana i te maaramatanga hohonu ake me te tino taipitopito atu i ta tetahi karu-a-papa ka taea te tuku. Ko te hua o te awhiowhio i puta mai etahi ohorere, tae atu ki te nickel, he huānga uaua ki te mataki na te mea onge.

I tua atu, i kitea e te rangahau he nui ake te mahana o nga tupuni rangatahi ki te whakataurite ki o raatau hoa pakeke ake. E tohu ana tenei he tino rerekee nga tupuni me te kite i nga ahuatanga ahurei i to ratau taiohitanga. Ka whakanui a Strom i te hononga tuuturu i waenga i te pāmahana me te matū o nga tupuni, e kii ana ko nga rereketanga kua kitea he whakaaturanga o te DNA matū motuhake o nga tupuni.

Ka whai hua tenei rangahau ki to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga whetu, e whakarato ana i nga tirohanga ki te tipu me te huri o nga tupuni i roto i te waa. Ma te ako i nga tupuni rangatahi, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te hura i nga tikanga e hanga ana i nga tupuni penei i a tatou ake Milky Way me te whakatau he aha te ahua "whero me te mate" etahi, ka hanga whetu tonu etahi.

FAQs

He aha te rangahau CECILIA?

Ko te Rangahau CECILIA he kaupapa e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope a NASA ki te ako i te matū o nga tupuni tawhiti. Ma te wetewete i te hiranga o enei tupuni, ka maarama nga kairangahau ki o raatau hanganga matū me te pehea i tipu ai i roto i te waa.

He aha te hiranga o te ako i nga tupuni taiohi?

Ko nga tupuni rangatahi e tohu ana i tetahi waahanga nui o te kukuwhatanga galactic, i reira ka tupu te tipu me te panoni nui. Ma te ako i te DNA matū o enei tupuni, ka maarama ake nga tohunga astrophysicists ki nga tukanga e hanga ana i nga tupuni me te rereke o tetahi ki tetahi.

He aha i miharo ai te noho mai o te nickel i roto i nga tupuni taiohi?

Ko te Nickel he huānga onge he uaua ki te mataki. Ko tana noho ki nga tupuni rangatahi e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei, i nga ahuatanga ranei i roto i enei tupuni, e whakamarama ana i nga whanonga me nga tukanga o nga whetu i roto i te taiao galactic.

He aha i wera ake ai nga tupuni rangatahi ki nga tupuni pakeke ake?

Ko te teitei ake o te pāmahana e kitea ana i roto i nga tupuni rangatahi he tohu taapiri mo o raatau DNA matū motuhake. Ko te pāmahana me te matū o te hau i roto i nga tupuni e hono ana, e whakaatu ana i nga ahuatanga rereke me nga taiao i wheakohia i to ratau taiohitanga.