Nga tupuni momi: Nga Whakakitenga Hou na roto i te Maramatanga Maama

Ma te whakamahi i te Hubble Space Telescope, kua kitea e nga kaitirotiro arorangi mai i te Cosmic Dawn Centre tetahi tupuni ka kitea noa ma te marama e mimiti ana, kaua ki te whakaputa. Ko tenei tupuni, tata ki te 11 piriona tau o mua, he wahanga o te roopu tuatahi ka rite pea ki a tatou ake Roopu Paetata.

Ko te tikanga, ka kitea nga tupuni ma te marama ka puta, ka whakaatahia ranei. Heoi, ki te noho he tupuni ki te taha o te rarangi tirohanga ki tetahi puna marama marama ake, ka mimiti etahi o nga rama o taua puna. Ka puta tenei whakaurunga na te hau me nga matūriki puehu kei waenganui i nga whetu o te tupuni. Ma te wetewete i te awhiowhio o te puna rama papamuri, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te kite i nga "poka" whakaurunga motuhake e whakaatu ana i te ahua o te tupuni o mua.

Ko te rama kapohia he korero e pa ana ki nga ahuatanga a-tinana o te tupuni mimiti. I tenei take, ko te puna papamuri kanapa he quasar, te uho o te tupuni me te kohao pango tino nui. Ahakoa nga wero o te mataki i tetahi tupuni e whakaputa ana i tana ake rama i mua i te quasar kanapa, kua angitu te kite a nga kaitirotiro arorangi ki te maha o nga kaihoroi.

I roto i ta raatau rangahau tata nei, i aro te roopu ki tetahi quasar tino whero i tino wherohia e tetahi kaihoroi tata ki te 11 piriona tau ki muri. Ko tenei kaihoroi, he nui ake te marama i era atu, e kii ana he tupuni pakeke e rite ana ki te Milky Way. Ahakoa kaore i taea e ratou te kite i tetahi ahua marama o te kaihoroi, i kitea e nga kairangahau tetahi atu tupuni tata pea he waahanga o te roopu tuatahi.

Ko nga kitenga o te marama kua mimiti e tohu ana he rite te puehu o te tupuni o mua ki te puehu e kitea ana i to tatou Milky Way me nga tupuni tata. Ko tenei kitenga e whakamarama ana i te hanganga me te ahua o nga tupuni puta noa i te hitori o te ao.

I roto i te katoa, ka whakaatuhia e tenei rangahau te mahi nui o te whakauru marama ki te hura i nga mea ngaro o nga tupuni tawhiti. Ma te whakamahi i tenei tikanga taapiri, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga mo te ao tuatahi me te hanganga o nga roopu tupuni.

