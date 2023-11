Bivalve Mollusk Anadara Kagoshimensis: I Angitū te Ora i te Tote Wai Teitei

Ko te hypersalinity, e tohuhia ana e te tote nui o te tote i roto i te wai, he wero ki te maha o nga rauropi wai. Ko nga kuku bivalve, penei i te Anadara kagoshimensis, he tino whakaraerae ki nga paanga o te hypersalinity. Heoi ano, kua whakamaramatia e nga rangahau o mua tata nei nga tino kaha ki te oranga o tenei momo mollusk i roto i nga taiao-a-te-moana.

Ko nga rangahau o mua i whakaatu ka taea e te hypersalinity te whakararu i te toenga tote me te pa ki nga momo tukanga ahupūngao i roto i nga rauropi noho wai, tae atu ki nga kuku bivalve. Ko te maumahara me te mohio ko Anadara kagoshimensis he tangata whakaeke i te Moana Pango mai i nga tau 1950 he mea nui ki te maioha ki te pehea i urutau ai ratou ki te ora i roto i enei ahuatanga.

Hei whakautu ki te tote wai nui, kua whakawhanakehia e Anadara kagoshimensis nga urutaunga pūkoro ahurei me nga tikanga whakahaere. Ma enei urutaunga ka taea e te mollusk te whakarereke i tana paopaotanga me ana whanonga kia ora i roto i nga ahuatanga kino. Ko nga Kairangahau mai i te Laboratory of Ecological Immunology of Aquatic Organisms i te AO Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS (Moscow) me te Department of Physiology and Biochemistry of Animals i whakahaere he rangahau e torotoro ana i te hanganga pūtau o te hemolymph te kawe me nga mahi tiaki) i roto i nga kuku bivalve me tana whakautu ki nga tikanga hypersaline.

Ko te rangahau ko te tuku i a Anadara kagoshimensis ki te piki haere o te tote mai i te 18% ki te 35% me te 45% mo te rua ra. I kitea e nga kairangahau ko te rongo ki te 35% o te tote ka puta he huringa ki te hanga me te rahi o nga toto whero o te mollusk. I tua atu, i roto i te taiao me te 45% salinity, i kite ratou i te pikinga o te rahi o nga pūtau i roto i te hemolymph. Ko te mea nui, ko te noho roa ki te wai hypersaline kare i mate nga pūtau toto i roto i te anga aaka, e whakaatu ana i te kaha o te A. kagoshimensis ki nga wahanga rangitahi o te wai tote-nui.

Ko nga kitenga e kii ana ko te kaha urutau o Anadara kagoshimensis i roto i te taiao hypersaline ka taea te kii ki nga hanganga-a-roto, otira ki nga hemocytes. Heoi ano, me rangahau ano ki te tirotiro i nga tikanga me nga rautaki e whakamahia ana e enei moka kowhawhai kia mau tonu te pumau o te waea i raro i te ahotea osmotic.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te kaha o Anadara kagoshimensis i mua i te kaha o te tote o te wai, me te whakanui i te hiranga o te mohio ki nga kaha urutau o nga rauropi i roto i nga taiao wero.

FAQ

He aha te hypersalinity?

Ko te Hypersalinity e pa ana ki tetahi ahuatanga kei roto i te wai he nui te kukū o te tote. I te nuinga o te wa ka kitea i roto i nga roto tote, i nga kokoru, i etahi atu puna wai ka tere ake te whakaeto o te wai hou kaore e taea te whakakii.

He aha te take i whakaraerae ai nga kuku bivalve ki te hypersalinity?

Ko nga kuku Bivalve, tae atu ki a Anadara kagoshimensis, he tairongo ki te hypersalinity na runga i nga raruraru ka puta ki te toenga o te tote me te whakawhitinga o te pūtau. Ko te tote nui ka arahi ki te ahotea osmotic me te maroke o nga pūtau, ka pa kino ki te tipu, te whanaketanga, me te whakaputa uri.

I pehea te urutau a Anadara kagoshimensis ki nga taiao-a-te-moana?

Kua whanakehia e Anadara kagoshimensis nga tikanga pūkoro motuhake hei urutau ki te tote wai teitei. Ma enei mahi ka taea e te mollusk te whakahaere i tana paopaotanga me te whakatika i tana whanonga kia ora ai i roto i nga ahuatanga kino. Ko nga hanganga-a-roto-a-roto me nga urutaunga-a-tinana ahurei ka whai waahi nui ki te pupuri i te pumau o te pūtau i raro i te ahotea osmotic.

He aha nga kitenga matua o te rangahau?

I kitea e te rangahau ko Anadara kagoshimensis i whakaatu i te manawanui nui ki te wa poto ki te wai hypersaline. I kitea nga huringa o te hanga me te rahi o nga toto toto whero o te mollusk ki nga taumata tote rereke. Ko te roa o te rongo ki nga tikanga hypersaline kaore i mate nga pūtau toto i roto i te mollusk.

He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko te mohio ki nga kaha urutau o nga rauropi, penei i a Anadara kagoshimensis, i roto i nga taiao whakawero penei i nga tikanga hypersaline e whakarato ana i nga tirohanga nui ki o raatau rautaki oranga me te oranga. Ka taea e tenei matauranga te whai waahi ki nga mahi kaiao me te tiaki i nga momo whakaraerae me nga rauwiringa kaiao.