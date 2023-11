Kei te tatari mai nga ahuareka o te whetu: He Aratohu mo te Tirotiro Whetu a nga Marama kei te heke mai

I te taunga mai o te hau ngahuru, ko nga rangi i runga ake nei he whakaaturanga whakamiharo mo te hunga matakitaki whetu i Fremont me tua atu. Ahakoa ko te Taurid meteors e whakakoi ana i te rangi o te po mai i te mutunga o Hepetema, he maha atu nga ahuatanga o te rangi hei titiro whakamua hei nga marama e heke mai nei.

Ko tetahi o nga mea nui ko te ua Leonid meteor e tino tumanakohia ana, ka eke ki waenganui o Whiringa-a-rangi ka haere tonu ki te timatanga o te tau 2024. Ko te kite i nga whetu pupuhi e mura ana puta noa i te rangi ka tino miharo te hunga matakitaki. Heoi, kia mahara ko te mutunga o Noema ka aukati te marama i te tirohanga. Ko te marama beaver marama i te Whiringa-a-rangi 27 ka iti ake nga ahuatanga pai mo te matakitaki whetu.

Ka timata i nga marama e whai ake nei o nga mea whakamiharo o te rangi ko te ua Taurid meteor, e rua nga awa parapara: nga Taurid ki te Tonga me nga Taurid ki te Raki. E matapaetia ana ka eke nga Taurid ki te Tonga ki to ratou taumata i te po i te Ratapu, he whai waahi nui ki nga kaititiro whetu ki te kite i te puhoi haere o te rangi me nga poi ahi. Ahakoa he mea whakahirahira te “Taurid fireball snorm” o tera tau, he onge noa nga whakaaturanga penei, ka puta ia whitu tau.

Ahakoa he kino tenei wiki mo te mataki i nga Taurids, he tupono tonu ki te kite i te ua meteor. Ka noho kaha nga Taurids ki te Tonga tae noa ki te 8 o Hakihea, me te whakapae ka eke nga Taurid ki te Raki i te po hei te 11-12 o Noema. Ma te whakawhitinga o nga ua e rua, ka taea e nga kaititiro rangi te tatari ki te 10 whetu pupuhi ia haora.

Ma te titiro ki tua atu o nga Taurids, ko te ua Leonid meteor ka mura te rangi o te po i waenganui o Noema, ka whai muri ko nga Geminid i waenganui o Hakihea. Ko te Geminids, tetahi o nga ua meteoro tino pakari o te tau, ka taea te whakaputa whakaaturanga whakamīharo ki runga ki te 120 meteors ia haora i tona tihi. I tenei tau, ko nga Geminids e tika ana kia eke ki runga i te po i te Hakihea 13-14. I tua atu, ka rite te ua o Ursid ki nga Geminids, ka tauhiuhia nga meteors puta noa i te Hakihea.

Mo te hunga e maia ana i nga ra makariri ake, ka tukuna e te Quadrantids tetahi whiringa whakamutunga mo te wa ua meteor. Ahakoa koinei tetahi o nga ua tino wero ki te whakaatu na te poto o te ono haora i te matapihi teitei i te Hanuere 3-4, ko nga Quadrantids te kaha o te ua kaha o te tau.

No reira, tohuhia o maramataka, paihere, ka takatu mo tetahi wheako tiretiera whakamataku. Ahakoa ko nga Taurids puhoi haere, ko nga Geminids tere ranei, ka oati te rangi i te po i te tini o nga whetu pupuhi me nga waa whakahihiri mo nga kaititiro whetu.

FAQ

Q: He aha nga tohu Taurid?

Ko te taurid meteors he awa para otaota mai i Comet Encke, ka puta he ua a-tau ka kitea mai i te whenua.

P: Ko ahea te wa pai ki te mataki i nga meteoro Taurid?

Ko nga Taurids ki te Tonga me nga Taurid ki te Raki e kaha ana i tenei wa, a, e matapaetia ana ka eke nga Taurid ki te Tonga ki to ratou tihi mo te po hei te Ratapu.

P: Ka whakaputa nga Taurids i nga poi ahi i tenei tau?

Ahakoa he poi ahi, he onge noa i te wa o te ua Taurid meteor. Ko te “Taurid fireball snorm” o tera tau he mea whakamiharo, kotahi noa iho i ia tau.

Q: He aha etahi atu ua meteor ka taea te tumanako i nga marama e haere ake nei?

I muri mai i te Taurid meteors, ka eke te ua Leonid meteor i waenganui o Noema, nga Geminids i waenganui o Hakihea, me nga Quadrantids i te timatanga o Hanuere.