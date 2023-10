Te Takin Ataahua: He Momo Bovid ahurei

Ko te takin, e mohiotia ana ko te Budorcas taxicolor, he momo tino ataahua, ahurei hoki o te bovid. E wha nga momo takin: ko te Bhutan takin (B. taxicolor whitei), te takin koura (B. taxicolor bedfordi), te Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), me te Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Ko enei mea ora e noho ana i nga rohe maunga me nga awaawa ngahere o Ahia, puta noa i Bhutan, Myanmar, te raki o Inia, waenganui me te tonga o Haina, me Tibet.

Ko te kai a te takin ko nga otaota e waatea ana i te waa, penei i nga rau o nga rakau me nga rakau iti. Ka kai ano ratou i nga tarutaru, i nga manga, i nga manga ngawari i te takurua i te wa e iti ana te kai pai. He ahua rereke te ahua o te Takin he rite ki te whiti i waenga i nga kau, nga koati me nga hipi. He rite ki te moose te ihu o ratou, he poto, he waewae pokopoko e tautoko ana i o ratou tinana nui, pukoro.

Ko nga takina tane me nga wahine he rite nga haona mohoao ka puta mai i te tumuaki o o ratou mahunga ka piko whakarunga. Ko o ratou huruhuru mai i te hina-parauri ki te whero, te tiakarete parauri ranei, i runga i nga momo momo iti. Otirā, ko te takin koura he kiri koura-tae motuhake, na te mea i whakaawe te huruhuru koura o nga korero pakiwaitara Kariki.

Ka whakatere a Takins i o ratou kainga maunga ma te whakamahi i o ratou maikuku wehea motuhake, ka taea e ratou te whakawhiti i nga whenua pari me te toka. I te raumati, ka hanga e ratou he kahui ki runga ki te 300 takitahi mo te kahui me te nui o te kai. Heoi, i nga marama o te takurua, ka wehe nga kahui ki nga roopu iti tata ki te 15 ki te 30 nga kararehe. Ko nga takin tane he mokemoke engari i te waa whakatipu.

Ka tohu nga tane i to ratou rangatiratanga ma te rehu mimi ki o ratou waewae, uma, me o ratou kanohi, ka hanga he tohu hongi mo etahi atu takin. Ahakoa he iti noa nga kai konihi o te takin, ka pahuatia e nga reparo hukarere nga kuao kau, a ko nga kaipahua penei i te reparo, te taika, te wuruhi, me te pea pango o Ahia ka aro ki nga pakeke. Ka mahi a Takins i te tangi maremare hei whakatupato i te kahui ina rongo ana ratou i te kino, e akiaki ana i etahi atu kia rere ki roto i te ngahere ka huna i a ratou ano.

Heoi ano, ko nga momo iti katoa o te takin ka kiia he whakaraerae e te International Union for Conservation of Nature (IUCN). E ai ki nga rangahau tata nei he iti ake pea to raatau awheawhe i nga whakaaro o mua, e kii ana he nui ake te mate morearea atu i te whakaaro tuatahi.

