Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau nga Matūriki Nano aukume hei horoi i te parahanga waiwaro i roto i te wai

I tua atu i te whai waahi ki te raru o te rangi na roto i nga tukunga hau kati kati, ko te horapa o te whakamahinga o te waiwaro, ko nga waahanga matua o te kora matatoka, he tino wero taiao. Ko nga waiwaro te nuinga o nga momo parahanga waro i runga i te whenua, ka kitea i roto i te hinu mawhero, e whakamahia nuitia ana hei kora mo te kawe me te whakamahana, tae atu ki nga taonga kirihou.

Ahakoa te kaha ake o te mohio ki nga paanga kino o te huringa o te rangi, kei te whakawhirinaki tonu te ohanga o te ao ki nga wahie parapara. E ai ki tetahi pepa hou i whakaputaina i roto i te Advanced Science, ko te hanga o te hinu masivesivá me te hau maori ki te piriona taranata, e whai hua ana ki te tukunga o nga haurehu kati. I tua atu i nga paanga o te taiao e mohiotia ana, na te nui o te parahanga moroiti i ahu mai i te waiwaro, i ara ake nga awangawanga. Kua kitea nga microplastics i nga waahi tawhiti penei i te Arctic, a tae noa ki nga kapua.

Ko te whakatika i tenei take ohorere o te parahanga kirihou me te parahanga waiwaro i roto i te wai me whai otinga whai hua. Ahakoa e whakapau kaha ana ki te whakawhiti atu i nga kora matatoka me te tirotiro i etahi atu whiringa mo nga hua kirihou, me whai tikanga pono mo te tango waiwaro mai i te wai. Ka taea e nga tikanga o naianei, penei i te reiti me te kapoipoi, ka taea anake te tango i nga waahanga moroiti nui ake, ka kore e pangia nga matūriki iti.

Hei tarai i tenei raru, i hangaia e tetahi roopu kairangahau i arahihia e Marcus Halik i Friedrich-Alexander-Universität tetahi tikanga whakaora mo te ao ma te whakamahi i nga matūriki rino waikura superparamagnetic (SPIONs). He 10 nm te rahi o enei matūriki nano, a, he nui te waahi o te mata kaha. Ko te taonga superparamagnetism o nga SPION ka taea te kohi ngawari ma te whakamahi i te aukume o waho.

I whakaatuhia e nga kairangahau te whai huatanga o ta raatau hangarau horoi wai autō ma te tango angitu i nga momo warowaihā, tae atu ki nga hinu me nga matūriki microplastic, mai i nga tauira wai rereke. I kitea nga SPION ka taea te hangarua, ka taea te whakamahi i nga wa maha. Ko te mea whakamiharo, i muri i tetahi huringa o te whakatikatika, ko te ranunga o nga matūriki rino me te para kirihou i whakaatu tonu i nga taonga momi hinu, nui atu i nga SPION ma anake.

Ahakoa kei te noho tonu etahi wero, penei i te kimi otinga mo te hangarua i nga waiwaro kua kohia, e whakapono ana te roopu ka whai waahi a raatau mahi ki te aukati i te urunga mai o nga miihiniiti me nga parahanga waro ki nga moana me etahi atu puna wai. Kei te mahi ano ratou ki te whakawhänui i te whänuitanga o ngä parahanga ka taea e nga SPION te whai, tae atu ki nga parahanga parakore. Ko te whakawhanaketanga o te tauira whakawehe autō me te tautoko putea hei whakatutuki i enei ahunga whakamua.

Ko tenei huarahi auaha ma te whakamahi i nga matūriki nano autō e tuku ana i te kaha ki te whakatika i te take o te ao mo te parahanga waiwaro i roto i te wai. Ma te whakawhanake i nga tikanga whai hua ki te tango me te hangarua waiwaro, ka taea e tatou te whakaiti i nga paanga ki te taiao me te anga whakamua ki te oranga tonutanga.

