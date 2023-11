Nga Whakaaro Hou mai i SWOT Satellite: Mahere Wai o Papa

Ko te Matapihi Wai me te Ocean Topography (SWOT) amiorangi, i hangaia hei whakahaere i te rangahau tuatahi o te ao mo te wai mata o Papa, kei te huri i to maatau mohiotanga ki nga tinana wai i runga i to maatau ao. I whakarewahia i te Hakihea 2022, ko tenei miihana mahi tahi i waenga i te NASA, te tari mokowhiti Wīwī CNES, me etahi atu hoa e whai ana ki te whakarato i nga inenga taipitopito mo te huringa o nga tinana wai i roto i te waa.

Ko te kohikohi raraunga mo nga teitei o te mata o te moana huri noa i te ao, ka tukuna e te SWOT amiorangi he tirohanga whakamihi mo nga moana o te Ao. Ma te ine i te teitei o te tata ki nga wai katoa i runga i te mata o te ao, ka whakawhiwhia e ia tetahi o nga tirohanga matawhānui me te tino kiko mo o tatou moana, roto wai maori, me nga awa.

Ko te taputapu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), e rua nga antenna e horahia ana e 33 putu te wehe, ka taea e SWOT te kohi ine teitei-mata ma te peke i nga puihi radar mai i te mata o te wai. Ma tenei hangarau hou ka taea e nga kaiputaiao te kite i nga rereketanga o te taumata o te moana, me te whakaatu i nga ia o te moana penei i te awa o te Moana-a-Kiwa i te Tai Rawhiti o Amerika me te awa Kuroshio i te tai rawhiti o Hapani. I tua atu, ka tohu pea i nga rohe wai mahana ake, penei i te taha rawhiti o te Moana-nui-a-Kiwa i te wa o te El Niño.

Ko nga raraunga ka riro mai i te SWOT ka whai waahi nui ki te whakatairanga i to maatau mohiotanga ki nga paanga o te huringa o te rangi, ka awhina i nga hapori huri noa i te ao ki te whakarite mo te ao whakamahana. Ma te mapi i nga puna wai o te whenua me te tino tika, ka whai waahi nga raraunga a SWOT ki te rangahau haere tonu me te whakarato i nga whakaaro nui mo te whakahaere taiao, te urupare kino, me te whakamahere rauemi wai.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa o te amiorangi SWOT?

A: Ko te whainga o te amiorangi SWOT ki te whakahaere i te rangahau tuatahi o te ao mo te wai mata o te whenua me te whakaatu i nga inenga taipitopito mo te hurihanga o nga tinana wai i roto i te waa.

P: Me pehea te kohi raraunga a SWOT mo nga teitei o te mata o te moana?

A: I mau rawa ki te taputapu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), ka kohia e SWOT nga inenga teitei-mata ma te pupuhi i nga putere radar mai i te mata o te wai.

P: He aha nga tono ka whai hua mai i nga raraunga a SWOT?

A: Ko nga raraunga a SWOT ka anga whakamua rangahau ki te mohio ki nga paanga o te huringa o te rangi, te awhina i te urupare kino me te whakahaere taiao, me te whai waahi ki te whakamahere rauemi wai.