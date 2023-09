Ko Switzerland me Poland Excel i te Whakataetae Wero Rover Pakeha

Ko te putanga 9 o te whakataetae karetao mokowhiti a Rover Challenge European Rover Challenge i mutu, a e rua nga kapa mai i Switzerland me Poroni i whakamatau i o raatau toa ma te mau i nga tuunga teitei ki runga i te konukawata. Ko te roopu AGH Space Systems mai i Poroni i puta hei tino toa, i whakamīharo te kaiwhakawa me o raatau pukenga robotic. Ko te kapa FHNW Rover me EPFL Xplore mai i Switzerland i kii i te turanga tuarua me te tuatoru.

I tu te whakataetae ki runga i te Marsyard artificial nui rawa atu o te ao, e whakarato ana i te taiao pono mo nga kapa ki te whakaatu i o raatau kaha. Ko te mea i tino hirahira ai te kaupapa o tenei tau ko te whakaurunga o te tukanga tiwhikete, kia mau ai nga mohiotanga me nga pukenga e tika ana mo te whakataetae.

I kite nga whiringa toa i te whakataetae whakahihiri i waenga i nga kapa o te ao. I tua atu i te kaha o te whakataetae, i tukuna e te huihuinga nga momo whakaihiihi me nga miharotanga mo nga kaiuru. I whai waahi ratou ki te tutaki ki a Sławosz Uznański, te kaitirotiro hiko o ESA, ka pai ki te wheako kiriata o waho, te mataki i te rangi o te po, me te whakahaere i nga rovers, drones, me nga robots hikoi.

He 35 nga roopu matauranga no te tata katoa o nga whenua i uru ki nga whiringa toa, 20 nga kapa i whakataetae i runga i te waahi me te 15 i uru mai i tawhiti. I hangaia e nga kaiwhakarite nga mahi whakawero i puta he tino taurearea mo nga kapa. Ko tetahi o nga mahi tino uaua ko te whakaoti i tetahi panga matawhenua uaua, he ruarua noa nga roopu i kaha ki te whakatutuki. I tua atu, ko te whenua taratara he wero nui mo nga rovers.

Ko nga toa o te whakataetae ko AGH Space Systems mai i Poroni i roto i te tauira ON-SITE me Makercie no Netherlands i roto i te tauira REMOTE. I te taha o ratou, ko te roopu FNHW Rover mai i Switzerland me DJS Antariksh mai i Inia i whiwhi i te turanga tuarua. Ko nga turanga tuatoru i kiihia e EPFL Xplore mai i Switzerland me ProjectRED mai Itari.

Ko te Wero Rover Pakeha i tenei tau i whakaatu i nga pukenga whakamiharo me nga mahi hou o nga roopu whakauru. He tohu mo te ahunga whakamua i roto i nga robotics mokowhiti me te whakaatu i te kaha mo nga misioni a meake nei ki nga aorangi tawhiti. Ko te whakataetae nei ehara i te mea e whakatairanga ana i te whakataetae hauora engari e whakaahei ana hoki i te tiritiri matauranga i waenga i nga kaiuru, me te ahu whakamua i te waahi torotoro mokowhiti me nga karetao.

Whakamaramatanga o nga kupu:

1. European Rover Wero (ERC): He whakataetae karetao mokowhiti whaimana i ia tau, he whakawero i nga kapa ki te whakaatu i o raatau pukenga karetao i roto i te taiao tino rite ki Mars.

2. ON-SITE formula: E tohu ana ki nga kapa e whakataetae ana ki te waahi tinana o te whakataetae.

3. Tātai REMOTE: E tohu ana ki nga kapa e uru mai ana mai i nga waahi tawhiti.

4. Marsyard: He taiao horihori i hangaia hei tukurua i nga ahuatanga o te mata me nga ahuatanga e kitea ana i te aorangi Mars.