Te Whare Wananga Hangarau o Swinburne Ka Whakawhanui i te Mahi Putaiao me te Keck Observatory

Ko te Whare Wananga Hangarau a Swinburne i hanga hitori na te mea ko ia te whakahaere tuatahi ehara i te US ki te hono atu ki te WM Keck Observatory i Hawai'i hei hoa putaiao. Ka tino whai hua tenei hononga pakaru whenua ki nga kairangahau Swinburne, ka ruarua te maha o nga po mataki me te whai reo ki te whakatakoto i nga kaupapa matua o te Putaiao me te hangarau. I tua atu, ka taea e Swinburne te whakanui ake i o raatau tohungatanga ki nga hangarau hou na roto i nga taputapu taputapu hou me nga kaupapa whanaketanga rorohiko.

Ko te mahi tahi me te Keck Observatory e hangai ana i runga i te mahi tahi a Swinburne 15-tau roa me Caltech, i hua mai ai te whānuitanga o nga whakatutukitanga putaiao whakamiharo. Ko nga Kairangahau a Swinburne i mahi i nga takoha whenua penei i te whakakitenga i nga mahi o roto o nga proto-galaxies ma te whakamahi i te karu o te rangi, te hura i te parahanga o te waahi i puta mai i te whanautanga o nga whetu hou, me te kite i tetahi parapara mai i te Big Bang me te awhina o te karu nui.

E mohiotia ana mo tana rangahau arorangi me te rangahau astrophysics o te ao, ko Swinburne kei mua i te tipu tere o te waahanga mokowhiti me te waahanga aerospace, e kiia ana ka nui te uara ki te $1.1 trillion US hei te tau 2040. Ma te whakamahi i o raatau taputapu hou, ko nga kaitirotiro whetu a Swinburne kua timata i te tawhiti. te whakahaerenga o nga telescopes, e whakahaere ana i a ratou mai i tetahi ruma whakahaere neke atu i te 9000 kiromita te tawhiti, na te koha ohaoha mai i te putea atawhai a Eric Ormond Baker.

Ko tenei hononga puiao hou me te Keck Observatory e rite ana ki te whakakaha ake i te tuunga me te awe o Swinburne ki te arahi i nga mahi putaiao nui i roto i nga tau tekau kei te heke mai. Ko Swinburne Vice-Chancellor me te Perehitini, Ahorangi Pascale Quester, i whakapuaki i tona harikoa, me te kii, "Ka awhina tenei whakaaetanga hitori ki te whakapumau i te heke mai o Ahitereiria hei kaiarahi mo te ao mo te aorangi me te hangarau atea."

Na te kaha ake o te whai waahi ki te mataki i nga po, ka mau nga kaitirotiro arorangi o Swinburne ki nga mahi kaiarahi i roto i nga kaupapa putaiao nui. Ma te mahi tahi me nga umanga rongonui me nga kaiputaiao rongonui mai i Caltech, Te Whare Wananga o California, NASA, Te Whare Wananga o Hawai'i, me tua atu, ma ratou e arahi nga kitenga o te whenua pūtaiao apopo.

Ko ta Keck Observatory Interim Kaiwhakahaere a Rich Matsuda, “E harikoa ana matou ki te manaaki i te Whare Wananga o Swinburne hei hoa putaiao. Ko o raatau uara, tirohanga me o raatau pono ki te mahi i te hapori arorangi o te ao e hono tata ana ki ta maatau kaupapa. Ka noho tahi, kei te tumanako tatou ki te timata i tetahi mahi whakaihiihi ki te hura i nga matauranga taketake mo te ao e kore e kitea."

Ko te Ambassador o te United States ki Ahitereiria, Te Kawana Caroline Kennedy, i whakanui i te hononga hou i roto i te karere ataata, e mihi ana ki te mahi tahi i waenganui i a Ahitereiria me te US i roto i te waahi o te torotoro mokowhiti. I whakapuakihia e ia tana wawata mo nga kitenga whenua ka puta mai i tenei mahi tahi.

FAQs

1. He aha te hiranga o te Whare Wananga o Swinburne ki te hono atu ki te Keck Observatory?

Ko te Whare Wananga Hangarau a Swinburne te whakahaere tuatahi i waho o te United States ki te hono atu ki te WM Keck Observatory hei hoa putaiao. Ko tenei mahi tahi ehara i te mea he ruarua noa iho te maha o nga po mataki mo nga kairangahau Swinburne engari ka whakawhiwhia ano ki a ratou te whai waahi ki te whakatau i nga kaupapa matua o te Putaiao me te hangarau.

2. He aha etahi o nga whakatutukitanga putaiao a nga kairangahau a Swinburne i roto i te waahi o te aorangi me te ahuru?

He nui nga mahi a nga kairangahau a Swinburne ki te mara, tae atu ki te whakaatu i nga mahi o roto o nga proto-galaxies, te tautuhi i te parahanga mokowhiti i puta mai i nga whetu katahi ano ka hanga, me te kite i tetahi parapara mai i te Big Bang.

3. Ka pehea te painga o tenei hononga ki a Swinburne me te ao o te aorangi me te hangarau mokowhiti i Ahitereiria?

Ko te hono atu ki te Keck Observatory ka tino whakanui ake i nga huarahi a Swinburne ki te arahi i nga kaupapa putaiao whai hua. Ma tenei mahi tahi ka whakapumau i te tuunga o Ahitereiria hei rangatira mo te ao mo te aorangi me te hangarau mokowhiti, e whai waahi ana ki te tipu o te waahi mokowhiti me te waahanga aerospace o te whenua, e kiia ana ka eke te uara ki te $1.1 trillion hei te tau 2040.

4. Ka pehea te mahi a nga kaitirotiro arorangi a Swinburne i nga karu tawhiti?

Kua whakawhanakehia e nga kaitirotiro arorangi a Swinburne tetahi ruma whakahaere neke atu i te 9000 kiromita te tawhiti atu i te whare tirotiro, ka taea e ratou te whakahaere i nga karu tawhiti.

5. Ko wai atu kei roto i tenei mahi tahi?

Ka mahi tahi nga kairangahau a Swinburne ki te taha o nga kaiputaiao rongonui me nga umanga pera i a Caltech, Te Whare Wananga o California, NASA, Te Whare Wananga o Hawai'i, me etahi atu ki te arahi i nga reanga o muri mai o nga kitenga nui i roto i te mara o te arorangi me te astrophysics.