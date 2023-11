Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga whanonga whakangau a nga Raiona Moana

Na te riipene whakaata hou e hopu ana i te raiona moana e whawhai ana ki te wheke i te takutai moana o Nanaimo, Kanata, kua whakamarama hou mo te mahi whakangau uaua o enei konihi moana. Ko Lindsay Bryant, e kauhoe ana i nga wa katoa i te takiwa, i tutuki i a ia te tukinga kaha. I te pohehe i te tuatahi ko te raiona moana e kumea ana ki tetahi mea, ka tiimata a Bryant ki te tuhi i te taunekeneke. I tana arotake i nga whakaahua i muri mai ka mohio ia he pakanga nui i waenga i te raiona moana me te wheke.

I roto i te riipene whakaata i runga i YouTube, ka kitea te raiona moana e tukituki ana me te wheke, e whakamahi ana i nga mahi mawhiti kia kore e mahangatia e nga ringa e waru o te wheke. Ko Andrew Trites, he kairangahau whakangote moana i te Whare Wananga o British Columbia, i whakamarama ko te horomia katoa o te wheke he mahi uaua ma nga raiona moana. He kaha te wheke ki te atete ki te horomia ma te whakamahi i ona ringa ki te hopu i te mahunga o te raiona moana, ka pehia pea.

Ki te hinga i tenei arai, ka whakamahi nga raiona moana i tetahi tikanga hopu hopu. I kii a Trites ka ngau nga raiona moana ki tetahi ringa o te wheke i te wa kotahi, ka whakapau kaha ki te haehae i tetahi ringa. Ma tenei ka taea e ratou te kai i nga taonga me te kore e mate te mate. He mea whakamiharo, ka mahia e nga raiona moana tenei tikanga i runga i te mata o te wai, na te mea ka kaha ake te whakaputa i te taipana i te rangi i to raro i te wai.

Ko te tukinga whakamiharo i waenga i te raiona moana me te wheke i whakawhiwhia ki a Lindsay Bryant tetahi wheako kauhoe ahurei. I whakaingoatia "kotahi i roto i te wa e kite ana ia," ka tohatohahia e ia nga rekoata i runga i nga paapori pāpori, ka waiho nga kaimakitaki e mau ana i te kaha o te pakanga i waenga i nga mea hanga whakamataku e rua o te moana.

