Ko te Magnesium, he mea rongonui mo ona ahuatanga ngawari me te roa, kua puta hei kaikawe i te ao o te miihini matomato. Na te maha o nga tono mo te hanga miihini, te kawe tereina, te hikohiko kaihoko, me te hanga aerospace, ka tukuna e tenei rauemi maha nga otinga pai mo nga umanga o te rautau 21.

I Haina, ko te tukanga Pidgeon te tikanga nui mo te hanga konupora. Heoi, he wero taiao tenei tikanga na te nui o te whakatipu haurehu kati (GHG) me te nui o te kohi wahie parapara. No reira, ka timata tetahi roopu kairangahau mai i Haina ki te aromatawai huringa ora (LCA) ki te arotake i te whakapaunga hiko me nga tukunga GHG e pa ana ki te tukanga Pidgeon me nga tikanga rereke e rima.

Ko te rangahau, i whakahaeretia i te Kaute o Fugu, te waahi hanga konupora nui rawa atu o Haina, i whakamahi i te tauira huringa ora o te pouraka ki te kuaha. Na roto i te whakamahi i nga tikanga hangarau o te rohe me nga raraunga whakangao, i kitea e nga kairangahau nga maaramatanga hohonu mo te tiaki hiko me te whakahekenga waro i roto i te mahi whakaputa konupora.

Ko nga kitenga tino rongonui ko te whakahou i te whakapaunga hiko me nga uara tukunga GHG mo te tukanga Pidgeon o naianei i Fugu, e tu ana i te 6.38×105 MJ me te 39.3 t CO2-eq., ia. Ko enei whika, i ahu mai i te paataka raraunga Hainamana, ka noho hei tohu tino nui mo te whakatuu roherohe waro i roto i te umanga konupora o-whare.

Ko tetahi o nga tikanga rereke i akohia ko te whakamahi i te maenei kua whakarerea hei rauemi mata me te hau umu coke mai i nga mahi rino hei wahie. I whakaatu tenei huarahi i te pai o te mahi ohaoha i runga i nga utu tukunga hau kati kati.

I whakaputaina i roto i te hautaka Carbon Resources Conversion, ko te whainga o te rangahau ki te whai whakaaro nui ki te whanaketanga toiwhi o nga umanga konupora. I tua atu, e whai ana ia ki te arahi i nga tikanga whakatau i roto i te kowhiringa huarahi, kia rite ki nga whaainga waro o Haina me nga whaainga noho kore waro.

FAQ:

Q: He aha te tukanga Pidgeon?

A: Ko te tukanga Pidgeon he tikanga whakaheke wera me te whakamahi i te dolomite calcined me te ferrosilicon ki te whakaputa konupora.

P: He aha nga wero e pa ana ki te tukanga Pidgeon?

A: Ko te tukanga Pidgeon ka whakaputa i te nui o te haurehu kati kati (GHG) me te whakawhirinaki ki te nui o te kohi wahie parapara.

P: He aha te tikanga rereke i whakahuahia i roto i te rangahau?

A: Ko te tikanga rerekee i tirotirohia i roto i te rangahau ko te whakamahi i te magnesite kua whakarerea hei rauemi mata me te hau umu coke mai i nga mahi rino hei wahie.

P: He aha nga whainga o te ako?

A: Ko te whainga o te rangahau ki te whakatairanga i te whanaketanga toiwhi i roto i nga umanga konupora me te whakarato i nga arataki mo te kowhiringa huarahi e rite ana ki nga whaainga waro o Haina me nga whaainga noho kore waro.