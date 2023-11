Kei te haere tonu te whakatewhatewha i muri i te tahaetia o nga 'Kaari Maama' utu nui i Midland Smash-and-Grab

I tenei wa kei te tirotirohia e nga pirihimana porowini tetahi aitua maia i te tukitukinga i puta ki Midland. I roto i te ohorere o nga huihuinga, ko te ahua kua tino marama te hunga hara ki ta ratou whaainga, i te mea i aro nui ratou ki te kohinga utu nui o 'Kaari Maama' te uara neke atu i te $20,000.

I te Rahoroi, i mua tata o te 2:30 i te ata, ka wahia e te hunga whakapae te tatau karaihe o mua o te toa Event Horizon Hobbies i King Street. Ka tae ki roto, ko ta ratou whainga anake ko te tango i nga kaari kua tohua mai i te rongonui 'Magic: The Gathering Game.'

I kii te rangatira o te toa ko te katoa o te tahae i mahia ma te tino tika. I hopukina e te rīpene mātakitaki te kuhu tere o te hunga whakapae ki roto i te whare me te oma atu me o ratou pahua i roto i nga meneti. Ko te kakama me te mohiotanga e whakaatuhia ana e te hunga nana i mahi, ka whakapono nga kaitirotiro ehara tenei i te mahi ohorere, engari he mahi kua ata whakaritea.

Kei te tohe te roopu OPP ki te Tonga o Georgian Bay ki te hunga e whai korero ana mo te aitua kia haere mai. Ma te tuku korero ki te OPP i 1-888-310-1122, ka taea e nga mema o te iwi te awhina ki te whakatau i te keehi me te kawe i te hunga hara ki te whakawa. Mo te hunga e hiahia ana kia noho ingoamuna, kei te waatea ano nga Crime Stoppers hei papaa muna.

Ko tenei raruraru e whakaatu ana i te uara me te whakapoapoa i roto i te hapori kaikohi. Ko te whakangao putea me te whakapau kaha ki te hanga i tetahi kohinga utu nui ka waiho enei taonga hei whainga mo te tahae. Ka tohutohuhia nga rangatira o nga toa me nga kaikohi ki te whakapai ake i a raatau tikanga haumarutanga me te mahi tahi tonu me nga ture a-rohe ki te aukati i etahi atu aitua penei.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga 'Kaari Maama'?

Ko te 'Kaari Maama' e tohu ana ki te huinga kaari hokohoko i whakamahia ki te takaro i te keemu kaari kohi tino rongonui, rautaki hoki e kiia nei ko 'Magic: The Gathering.' I hangaia e te ahorangi pangarau a Richard Garfield, a, i tukuna e Wizards of the Coast i te tau 1993, ko te keemu ko nga kaitakaro e whakamahi ana i nga papa o nga kaari me nga momo karakia, nga mea hanga, me nga kaha ki te hinga i o raatau hoa whawhai.

He aha te mea he mea utu nui nga 'Kaari Maama'?

Ko etahi o nga 'Kaari Maama' he nui te uara moni na te onge, te kohi, me te tono i roto i te hapori petipeti. Ko nga kaari whakatairanga, ko nga waahanga iti, ko nga kaari whai mana ahurei ka rapuhia e nga kaikohi me nga kaikohi, ka piki ake nga utu.

Me pehea e taea ai e te tangata te tiaki i a raatau kohinga kaari utu nui?

Hei tiaki i nga kohinga 'Magic Card' utu nui, ka tohutohuhia te hunga kaingākau ki te whakangao ki roto i te rokiroki haumaru, penei i nga pouaka whakaata ka taea te kati, i nga pouaka haumaru ranei. I tua atu, ko te whakauru i nga punaha tirotiro me nga punaha whakaoho i roto i nga toa petipeti ka taea te mahi hei aukati mo nga tahae. He mea nui ano hoki te pupuri i te raarangi whakahou me te pupuri i nga hononga pai ki nga ture a-rohe mo te ripoata tere mo nga aitua.