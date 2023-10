Ka kitea e nga Kairangahau nga ritenga i waenga i nga pahū reo irirangi tere me nga ru whenua

Kua kitea e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Tokyo he tino rite i waenga i te whanonga tauanga o te tukurua i nga pupuhi reo irirangi tere (FRB) me nga ru. Ko nga FRB he pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi i ahu mai i waho o to tatou tupuni me te nuinga o te waa he torutoru nga mirihakona. Heoi, kua kite ano nga kaitirotiro whetu i nga pakarutanga he mano nga wa poto ake.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Tomonori Totani raua ko Yuya Tsuzuki mai i te Whare Wananga o Tokyo i tirotirohia he huingararaunga 7000 nga pakaru mai i nga puna FRB e toru. I kohia nga raraunga ma te whakamahi i nga karu whakaata penei i te Arecibo observatory i Puerto Rico me te Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope i te tonga tonga o Haina. Ko tetahi o nga puna, ko FRB20121102A, neke atu i te toru piriona tau marama te tawhiti, a ko ia te tuatahi i kitea te tukurua FRB.

I kitea e nga kairangahau ko nga wa o te taenga mai o nga pakaru mai i te FRB20121102A i whakaatu i te taumata teitei o te hononga, me te maha o nga pupuhi ka tae mai i roto i te tuarua o tetahi ki tetahi. I memeha haere tenei hononga i roto i nga wa roa, me nga pakaru i wehea ma te neke atu i te tuarua ka tae matapōkeretia. He rite te whanonga ki te whakaputanga o te ru i muri i te ru tuarua i muri i te wiri engari ka kore e matapae ina pahemo te wahanga o te ru.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko te tere o nga "muri" o te FRB e whai ana i te ture Omori-Utsu, e tohu ana i te puta o nga ru i muri i te whenua. I kitea e ratou he 10-50% te tupono o ia pakaru ki te whakaputa i te ru i muri mai, i runga ano i tona puna. He mea whakamiharo, ka noho tonu te tupono ahakoa ka piki ohorere te mahi FRB i roto i tetahi waahanga.

Ahakoa he rereketanga nui i waenga i nga FRB me nga rū whenua - ko te kaha o nga FRB e hono ana i te waa kaore e tino hono - ka kii nga kairangahau i tenei rereketanga ki te iti o te awhe hihiri o nga raraunga FRB i whakaritea ki nga ru.

Ko enei kitenga i hanga i runga i nga rangahau o mua mai i nga kaitirotiro arorangi i Haina i te tau 2018, nana i whakaatu ko te tohatoha hiko o nga FRB ka taea te whakaahua ma te whakamahi i te ture ru-ru Gutenberg-Richter.

Ko te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te torotoro atu ki nga ahuatanga o te matū karihi i roto i nga whetu neutron, ka taea te whakaatu i nga tirohanga ki te takenga mai o nga FRB. I whakaputaina te rangahau i roto i nga Panui Marama o te Royal Astronomical Society.

Rauemi:

– Ka kimihia e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Tokyo nga ritenga i waenga i nga Paputanga reo irirangi tere me nga ru

– Nga Panui Marama a te Royal Astronomical Society