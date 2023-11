Ko nga kitenga Hurihuri e whakaatu ana i te kaha o Coral ki te whai oranga ki nga raru o te Hurirangi.

I roto i te rangahau hou, kua hurahia e nga kaiputaiao moana tetahi ahuatanga whakamiharo o nga toka kao hei pupuri i te ki o to ratau oranga i mua i nga huringa o te rangi. He rereke ki te whakapono rongonui, kua kitea e te rupi te kaha ohorere me te urutau, e wero ana i nga matapae pouri o mua mo to ratau heke mai.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu tohunga mai i nga whare rangahau moana rongonui, e whakaatu ana he kaha nga rupi ki te tere tere ki te whakarereke i nga ahuatanga o te taiao. Engari i te hinga ki nga paanga kino o te huringa o te rangi, ka whakaatu ratou i te tino kaha kaore ano kia tino maramahia e nga kaiputaiao.

Na roto i te rangahau nui me te wetewete, ka kite nga kaiputaiao he pehea nga rupi e kitea ana ki nga rerekee o te mahana i whakaatu te kaha whakamiharo ki te whakatikatika me te urutau. I kitea e ratou ko etahi ahuatanga ira kei roto i nga rupi ka taea e ratou te tu me te ora tonu i raro i nga ahuatanga rereke.

I tua atu, i tautuhia e te roopu rangahau etahi rohe puta noa i te ao kei te ora nga toka wheo ahakoa he nui nga taumahatanga o te taiao. Ko enei puunaha rauwiringa kaiao kao kaha te ahua kua whakawhanake i nga urutaunga ahurei e taea ai e ratou te tu atu ki nga paanga kino o te huringa o te rangi.

Ko enei kitenga he maramara o te tumanako mo nga wa kei te heke mai o nga toka, i a raatau e wero ana i nga whakaaro mohio me te whakaatu i tetahi tirohanga hou. Engari i te tiro i nga toka kao hei patunga mohoao o te huringa o te rangi, kua mohio nga kaiputaiao inaianei ki te kaha whakamiharo mo enei rauropi ki te tu me te urutau ki nga wero taiao hou.

FAQ

He aha te resilience i roto i te rupi?

Ko te kaha ki roto i nga rupi e pa ana ki to raatau kaha ki te whakaora me te urutau i mua i nga huringa o te taiao, tae atu ki nga mea i puta mai i te huringa o te rangi. E whakaatu ana nga rupi kaha i te kaha nui ki te hinga i nga ahuatanga kino me te pupuri i te hauora me te hua.

Me pehea te urutau o nga rupi ki te huringa o te rangi?

Ka urutau nga wheo ki te huringa o te rangi ma te tikanga e kiia nei ko te acclimatization. Ko etahi o nga rupi e whakaatu ana i nga ahuatanga ira e taea ai e ratou te tu me te tupu i raro i nga ahuatanga kino.

He kaha nga toka kao katoa ki nga huringa o te rangi?

Kao, kaore nga toka kao katoa e kaha ki te hurihanga o te rangi. Ahakoa kua kitea e etahi o nga puunaha rauwiringa kaiao kao kao te tino urutau me te mauri, ko etahi atu he ngawari ake ki nga paanga kino o te huringa o te rangi. Kei te rangahaua tonutia nga mea e kaha ana ki te mauri o etahi o nga toka.