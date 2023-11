Ko nga kitenga hou e kii ana i nga mahi Cryovolcanic i runga i a Pluto

Ko Pluto, i whakaarohia he mea iti me te kore whakamere i roto i to tatou punaha solar, kei te miharo tonu nga kaiputaiao me tona uaua. Tata ki te tekau tau i muri i te whakaotinga o te waka mokowhiti a New Horizons o NASA, e whakaatu ana i nga whakaahua whakamiharo o te ao papaka tawhiti, ko nga rangahau hou e kii ana kua rongo a Pluto i nga mahi puia i mua tata nei i etahi miriona tau ki muri.

I tua atu i te toka rewa tuku iho e kitea ana i roto i nga puia whenua, e whakaponohia ana na te puia rereke o Kiladze i Pluto i tuku te huka toto—he tikanga e kiia nei ko te cryovolcanism. Ko tenei ahuatanga, ka puta ano i runga i nga marama o nga tangata nunui o te hau i roto i to tatou punaha solar, ko te hūnga o te wai mai i te moana huna huna ki te mata o te aorangi, ka hanga, ka hanga ano i roto i nga miriona tau.

Ka wero te kitenga i nga whakapae o mua mo nga puna wera me te hitori o te whenua o Pluto. Ko nga mahi a te puia e hiahia ana he puna wera, a, ko nga kitenga o mua tata nei he nui ake nga wera e toe ana i roto o te ao papakarangi i nga mea o mua. Ko te noho o te hukapapa wai huri noa i te rua o Kiladze he tohu tino rerekee mai i etahi atu waahi kei runga i te mata o Pluto me te hauota kua kapihia te hukapapa.

Ko te honga axial ahurei o Pluto, i te koki koi o te 120 nga nekehanga, ka whai waahi ki te hihiko o te rangi me te huri i a ia e huri haere ana i te ra. Ko te whakahekenga o te huka mewaro ki roto i te kohu waiwaro i roto i te hau o Pluto, ka whai i te rerenga mai i te hukarere ki runga i te mata, kua hanga he paparanga kohu pararopi matotoru e huna ana i te tohu o te hukapapa wai. E kii ana nga kairangahau ko tenei paparanga i hanga i roto i te toru miriona tau, e kii ana he "ora" te rua o Kiladze i etahi miriona tau ki muri.

Ko te tikanga tika kei muri i te cryovolcanism i runga i a Pluto kare tonu i te tino mohio na te iti o te ao me nga hua whakamatao i te 4.6 piriona tau te roa. Ahakoa ko tetahi mea ko te noho o nga huānga iraruke i roto i te uho o Pluto, ka tukuna te wera i te wa e pirau ana, e tohu ana te rangahau kaore pea i te rawaka o enei huānga hei pupuri i nga mahi puia nui. Ko te mea ngaro o te mea e pupuri ana i te moana o raro o Pluto mai i te mīti kare tonu i te whakautu.

Ko etahi atu rangahau me te wetewete i nga raraunga o New Horizons ka awhina i nga kaiputaiao ki te wetewete i nga mea ngaro o te hitori o Pluto me te whakamarama i te ao whakamihiharo kei te pito o to tatou punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te cryovolcanism?



A: Ko te Cryovolcanism he momo mahi puia e uru ana ki te pahūtanga o nga mea rorirori penei i te wai, te haukini, te mewaro ranei hei utu mo te toka whakarewa.

Q: He aha te rua o Kiladze?



A: Ko te rua o Kiladze he rua rereke i runga i Pluto e whakaponohia ana e nga kairangahau na te mahi tangi puia, e pupuhi ana i te huka toto ki runga i te mata o te ao.

Q: E hia nga tau o Pluto?



A: E kiia ana he 4.6 piriona tau te pakeke o Pluto, he rite tonu te tau ki te punaha solar.

U: He aha a Pluto i kapi ai ki te mewaro me te hauota huka?



A: Ko te mata o Pluto te nuinga o te mewaro me te hauota huka, ka whakaheke ki roto i te hau, ka hanga he kohu waiwaro na runga i te toki axial me te amiooo huri noa i te ra.

Q: He aha te mea e pupuri ana i te moana o raro o Pluto kia kore e mīti?



A: Ko te tikanga tika i muri i te aukati i te tino mīti i te moana o raro o Pluto kaore i te mohiotia. Ko te whakapae a nga kaiputaiao kua mahue pea nga pukoro wai wai i muri i te whakamatao o te ao, a ka pa mai nga pahūtanga tangihanga ki roto i enei pukoro. Heoi ano, me nui ake nga rangahau hei whakau i tenei whakapae.