Te Tirohanga Whakawhiti Maamaa (BTS) Nga Karu-a-Kata Ka kitea, ka whakaū, ka whakarōpūhia te Supernova Hou

Ko te roopu o nga kaiputaiao me nga kaitirotiro arorangi kua tino angitu i roto i te rangahau o nga supernovae na roto i te whakamahi angitu i te matauranga horihori (AI) me nga hangarau ako miihini. I whakamahia e nga kaitirotiro arorangi te kaupapa bot Bright Transient Survey (BTS) hei waahanga o te kaupapa whanui mo te mataki me te whakarōpū i nga supernova e nui atu ana i tetahi taumata kanapa.

Ko te BTSbot, i whakawhanakehia e nga akonga me nga kaiako i te Whare Wananga o Northwestern, i kaha ki te tautuhi me te whakarōpū i tetahi supernova i roto i te waa-waa, ka whakakore i te hiahia mo te wawaotanga a te tangata ki te whakapumau i te huihuinga. Ma te tango i te "kaiwaenga tangata," ka hoatu e te karetao he wa roa ki nga kairangahau ki te tātari i te kaupapa tiretiera.

Ko te ahorangi kaiawhina a Adam Miller mai i te Whare Wananga o Northwestern i kii te hiranga o tenei whanaketanga, e kii ana ko te whakamahine ano o nga tauira ka taea e te karetao te wehe i nga momo iti o nga pahūtanga whetu. Ma tenei ka tino whakarei ake i te rangahau o nga pahūtanga o te ao me te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga whakapae hou hei whakamarama i te takenga mai.

Ahakoa kua puta te awangawanga a etahi tangata mo te whakakapinga o te tangata e AI, i kii a Miller ko te tino whainga ko te whakapiki i te kaha. Ko te kaupapa BTS, i timata i te tau 2018, kei a ia te papaaarangi nui o nga mano tini o nga supernovae. Ma tenei raraunga ka taea e te roopu te whakangungu me te whakapai ake i te kaha o te karetao ki te whakaaunoa i te mahi whakahura me te whakarōpūtanga.

Ko te tono angitu o AI me te ako miihini i tenei mara e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te rangahau arorangi. Na te mahi tahi a te BTS bot-operated telescopes, kua pai ake te kitenga me te whakarōpūtanga o nga supernovae hou i nga wa o mua.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: [Putake]

– Te Whakamaramatanga o te Supernova: Ko te supernova he pahūtanga kaha ka puta i te mutunga o te huringa ora o te whetu, ka puta te whakaputanga o te kaha nui me te hanga o nga huānga hou.

- Whakamaramatanga o AI: Ko te mohiotanga Artificial e pa ana ki te whakawhanaketanga o nga punaha rorohiko e kaha ana ki te mahi i nga mahi e tino hiahia ana ki te mohio o te tangata, penei i te tirohanga tirohanga, te mohio korero, me te whakatau.

- Te Whakamaramatanga o te Ako Miihini: Ko te ako miihini he waahanga iti o AI e uru ana ki te whakamahi i nga algorithms kia taea ai e nga rorohiko te ako me te whakamaori i nga raraunga me te kore he kaupapa marama.

– Te Whare Wananga o Te Taitokerau: [Source]