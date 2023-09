Ko nga Kohao Pango Nui Nui ake te whangai i te mea e tumanakohia ana, ka kitea e te ako

whakarāpopototanga:

Kua kitea e te roopu kaiputaiao tera pea he "ratonga tuku" kaore i mohiotia i mua ake nei e tuku ana i te hau me te puehu hei kai i te tere tere atu i nga whakaaro o mua. Ka taea e enei kitenga te maarama ki te pehea e kai ai enei titans kikorangi i nga rawa a tawhio noa me te awe i te kukuwhatanga o nga tupuni. Ko te rangahau, i runga i nga whakatauira 3D teitei, i whakaatu ka taea e nga kohao pango te pau te hau me te puehu i roto i nga marama, kaua ki nga rau, mano ranei nga tau. Ka whakamarama pea tenei mahinga kai tere i nga rereketanga tere e kitea ana i etahi quasars, ko nga pokapu kanapa o nga tupuni hohe. I whakaatuhia ano e nga whaihanga ko te waahanga o roto o te kopae accretion, te wahi i puta mai ai te nuinga o te rama o te quasar, ka ngaro, ka whakakiia ano, e tohu ana i te taiao kai hepouri ake. I tua atu, kaore pea i te tika te hangai o nga kopae accretion ki te hurihanga o te poka pango, i whakaarohia e nga kaiputaiao o mua, e arai ana i te maaramatanga ki te mahi whangai o nga rua pango nui.

Ko nga kohao pango tino nui, e hia miriona, piriona taima ranei o te ra, e noho ana i nga pokapu o te nuinga o nga tupuni. Ina karapotia e nga kopae accretion i hanga mai i te hau me te puehu, ka whakakahangia e ratou nga quasars, nga pokapu tino marama o nga tupuni hohe. Ko te hihiko o te whangai poka pango he patai matua i roto i te ahupūngao accretion disk, na te mohio ki te tae o te hau ki te poka pango ka maarama te roa me te kanapa o te kōpae. Ko nga whaihanga taumira teitei ma te whakamahi i te rorohiko teitei Summit kua kitea ko te kopikopiko me te haehae o te kopae accretion i puta mai i te hurihuri o te poka pango ka hua te wehenga o te kōpae ki roto me waho o nga "kopae iti." Ka timata te kohao pango i tana kai ma te kai i te hau me te puehu i roto i te kōpae o roto, i te mea ka whakakiia e te matū o te kōpae o waho nga aputa kei muri. Ko tenei tukanga o te kai, te whakakii, me te kai ano ka puta i roto i etahi marama, ka tere ake te whangai i nga mea i whakatauhia i mua.

Ka werohia ano hoki e nga whaihanga a te kapa te whakapae e hono ana nga kopae accretion ki te hurihanga o te poka pango. Ko te hau e whangai ana i enei kohao pango kaore i te mohio ki te hurihanga o te poka pango, ka ara ake te noho porearea me te pororaru. He whai waahi nui te awenga Aro-Thirring i roto i tenei mahi, ka wiri nga kopae pikinga, ka tere tere te hurihanga o roto. Ko te paheketanga o te punaha kopae ka puta he tukinga i waenga i te hau mai i nga rohe rereke, ka tata atu nga rawa ki te kohao pango, ka mutu ka wehe te kōpae. Ko nga kōpae o roto me o waho ka tipu motuhake ka whanake i nga momo wiri, he rite ki nga mowhiti o te gyroscope, kaua ki te pereti hurihuri.

Ko enei tirohanga hou mo te reiti whangai poka pango me te hihiri o nga kopae accretion ka whai paanga ki te mohio ki te whanaketanga tupuni me te whanonga o nga quasars. Ka whakawerohia e ratou nga tauira ariā o mua me te whakanui i te hiahia mo etahi atu rangahau me nga tirohanga kia tino mohio ki nga mahi uaua e puta ana i te taha o nga rua pango nui o te ao.

Rauemi:

– Scientific American – “Ko nga Kohao Pango Nui He Kaipatu Ngako Nui”

- Te Whare Wananga o Te Taitokerau - "Ko nga Kohao Pango Nui He Toi I Nga Wa Kai"