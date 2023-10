Ko te Hangarau Superlensing Ka Whakanuia Nga Maru Karu I tua atu i nga Tepe Tikanga

By

Kua kitea e nga tohunga ahupūngao o te Whare Wananga o Poihakena tetahi tikanga hou e taea ai te whakakorikori nui me te kore e hiahia mo te arotahi nui. Ko nga tikanga whatu tuku iho he rohe mo te tata o nga mea ka taea te tirotiro na te tepe rerekee, ka whakatauhia e te ahua ngaru o te marama. E ai ki te tepe pahekeheke e kore rawa te ahua arotahi e iti ake i te haurua o te roangaru o te marama e whakamahia ana hei tirohanga.

Ko nga nganatanga o mua ki te takahi i tenei tepe ma te whakamahi i nga arotahi nui kua araia e te tino ngaronga tirohanga, na te mea ka puataata nga arotahi. Heoi, kua kitea e nga tohunga ahupūngao o te Whare Wananga o Poihakena he huarahi ki te whakatutuki i te superlensing me te iti o nga mate ma te whakakore katoa i te tino arotahi.

I whakanohohia e nga kairangahau te tirotiro marama ki tawhiti atu i te mea ka kohia nga korero teitei me te iti-taumira. Ma te ine i tawhiti atu, kare te rangahau i pokanoa ki nga raraunga taumira teitei. Ko tenei pakaruhanga i roto i te superlensing he nui nga paanga mo nga momo mara penei i te tātaritanga mate pukupuku, te atahanga rongoa, te whaipara tangata, me te maataki.

Ma te whakamahi i te taahiraa i muri i te tukatuka i runga rorohiko, ka mahia te mahi superlens i muri i te inenga ake. Ma tenei tikanga ka kaha ake nga ngaru marama (me te memeha haere ranei), ka puta he ahua pono o te mea. E whakapono ana nga kairangahau ka taea te whakamahi i tenei tikanga ki te whakatau i te makuku i roto i nga rau, te whakapai ake i nga tikanga hanga miihini, me te whakaatu i nga paparanga huna o nga mahi toi.

I whakamahia e nga kairangahau te marama i te auau terahertz, ka taka ki te rohe o te awhiowhio i waenga i te kitea me te ngaruiti. Ko tenei awhe auau e whakarato ana i nga korero nui mo nga tauira koiora ka taea te whakamahi mo te tātari hanganga pūmua, te hihiri o te wai, me te atahanga mate pukupuku.

Ka taea e tenei tikanga pakaru whenua te hanga whakaahua taumira teitei me te pupuri i te tawhiti haumaru mai i te ahanoa, hei aukati i te paheketanga o te ahua. Ko nga kairangahau e tumanako ana ka pai tenei tikanga ki nga tangata katoa e uru ana ki te miihini whakaata teitei.

I te katoa, ka whakatuwherahia e tenei kitenga nga kuaha mo te ahunga whakamua i roto i te miihini karu, ka whai paanga nui ki runga i nga momo waahanga putaiao me te hangarau.

Puna: Te Whare Wananga o Poihakena, Phys.org