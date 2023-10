Ko nga Taimana Tawhito e whakaatu ana i nga maaramatanga ki te Hurihuri Hupiritini

I roto i te rangahau tata nei a nga kairangahau o te Whare Wananga o Witwatersrand, ko nga tātari matū me te taatai ​​​​o nga whakaurunga ki roto i nga taimana kua whakamarama i te hanganga me te hekenga o Gondwana supercontinent tawhito. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga tukanga matatini e hanga ana i te mata o Papa.

Ko te kaituhi o te rangahau, a Karen Smit, i whakamarama ko nga taimana i hanga i te hohonutanga nui i raro o Gondwana i te wa i taupokina ai e te whenua nui te Pou o te Tonga, i waenga i te 650–450 miriona tau ki muri. Ko nga toka o te ope ki nga taimana ka kaha ake i te wa e hanga ana te taimana, e kawe ana i nga taonga koroka me nga taimana ano. Na tenei rauemi i whai waahi ki te tipu o te supercontinent mai i raro.

I te wa i timata ai a Gondwana ki te pakaru i te tata ki te 120 miriona tau ki muri, ko nga taimana, e mau ana i nga whakaurunga ririki o te toka ope, i kawea ki te mata o te whenua na roto i nga hūnga puia. Ko enei pahūtanga, i puta ki Brazil me Awherika ki te hauauru o enei ra, ka rite ki nga waahi o nga kongakonga whenua o Gondwana. E tohu ana tenei i heke nga taimana me nga waahi rereke o te supercontinent i te wa e marara ana, ka "whakapiri" ki o raatau turanga.

E ai ki te rangahau he nui te haere o nga taimana i roto i te whenua, poutū me te whakapae, e whai ana i te hanganga me te whanaketanga o te supercontinent. Ko tenei hitori matatini ano e whakaatu ana i te ahua hou o te tipu o te whenua, na te mea he ahua nohinohi tonu te whakaurunga ki nga pakiaka o nga kongakonga whenua tawhito, ka whakapakeke, ka hono tahi.

He mahi motuhake te taimana ki te mohio ki nga tikanga o te whenua i runga i te kaha me te mauroa. Ko ratou tetahi o nga kohuke iti ka taea te ora me te tuhi i nga huringa tawhito o te hanganga me te whakangaromanga e pa ana ki nga supercontinents.

Ko nga kitenga a te rangahau ano e whakaatu ana i nga whakaaro mo te pereti tectonics me nga tukanga matawhenua hohonu. Ka taea e nga supercontinents, penei i a Gondwana, te awe i te whakahekenga pereti o te moana hohonu, he kaitaraiwa matua o te pereti tectonics. He tino uaua te maarama ki enei mahi, engari ko te tātaritanga o nga taimana tawhito e whakaatu tika ana i nga mahi hohonu o te Ao me o raatau hononga ki te huringa supercontinent.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Witwatersrand