Nga Ui Auau (FAQ)

Taimana Superdeep: Wewete i nga mea ngaro o te tipu o Supercontinent

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua e whakaatu ana me pehea te hanga taimana i te hohonutanga o te koroka o te whenua ka taea te whakaatu i nga whakaaro nui ki te tipu me te hanganga o nga whenua o mua. He roopu kairangahau, i arahina e Suzette Timmerman mai i te Whare Wananga o Bern me nga kaiputaiao mai i te Carnegie Institution's Steven Shirey, Michael Walter, me Andrew Steele, i whakaputa i o raatau kitenga i roto i te pukapuka rongonui Nature. E whakaatu ana te rangahau ko nga taimana hohonu, i ahu mai i te 300 me te 700 kiromita i raro i te mata o te whenua, he tirohanga ahurei ki nga mahi i whai waahi ki te hanganga o enei whenua nui.

Mo te tini piriona tau, na te pereti tectonics i wehe nga whenua o te whenua ki te tukituki, na te mea i hanga ai he supercontinents. Heoi ano, he kino te tiaki i nga rekoata o enei huihuinga na te whakahekenga o te kirinuku o te moana me te iti o te tirohanga a te kirinuku whenua. Ko te kitenga o nga taimana tino hohonu kua whakatuwherahia nga huarahi hou ki te mohio ki nga mahi uaua e uru ana ki te tipu o te whenua.

Kei roto i enei taimana he toenga toka koroka i whai waahi nui ki te hanganga o nga whenua tawhito penei i a Gondwana, i noho mai i te 800 ki te 550 miriona tau ki muri. Ma te ako i enei taimana me nga whakaurunga silicate me te sulfide huna i kitea i roto i a raatau, ka taea e nga kairangahau te whakatau i nga tikanga taiao i uru ki te tipu o Gondwana.

Ko te hiranga o tenei kitenga kei tua atu i te hitori o te Ao. Ma te mohio ki nga tikanga i muri mai i te hanganga supercontinent ka awhina tatou ki te mohio ki nga kaha e hanga ana i to maatau ao me nga tikanga e tika ana mo te whanaketanga me te oranga o te ao. Ko tenei rangahau e whakamarama ana i te kukuwhatanga o te whenua o nga whenua whenua nui rawa atu o te Ao, me te whakarato i nga tino mohiotanga mo te honohono o nga tukanga hohonu o te Ao.

1. He aha nga taimana hohonu?

Ko nga taimana tino hohonu he taimana kei waenganui i te 300 me te 700 kiromita i raro i te mata o te whenua. Kei roto i enei taimana nga tino mohiotanga ki nga mahi aa-whenua e pa ana ki te tipu me te hanganga o nga whenua o mua.

2. He pehea nga taimana hohonu rawa e tuku korero mo te tipu o te ao nui?

Kei roto i nga taimana Superdeep nga whakaurunga o nga toka koroka he waahanga o te turanga o nga whenua o mua. Ma te ako i enei whakaurunga, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i nga tukanga i whai waahi ki te tipu me te hanganga o enei whenua nui.

3. He aha te Gondwana?

Ko Gondwana he whenua nui tawhito i noho i waenganui i te 800 me te 550 miriona tau ki muri. I whakauruhia e ia nga whenua o naianei penei i Amerika ki te Tonga, Awherika, Middle East, India me Ahitereiria.

4. No te aha e mea faufaa te maramaramaraa i te tupuraa supercontinent?

Ko te ako i te tipu me te hanganga o nga whenua nui ka awhina i nga kaiputaiao kia mohio ake ki nga kaha nana i hanga te hitori o te Ao. E whakarato ana i nga tirohanga ki nga ahuatanga e tika ana mo te whanaketanga me te oranga o te ao i runga i to maatau ao.

5. I pehea te ako i nga taimana hohonu?

Ko te rangahau ko te wetewete i nga whakaurunga ki roto i nga taimana hohonu ma te whakamahi i nga tikanga ine. He maha nga wa i tukuna ai nga taimana huri noa i te ao, a, i whakamahia nga kaitirotiro papatipu matatau me nga diffractometers X-ray ki te tātari.

