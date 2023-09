He Kaipupuri Hau Kaakaariki Hangaia e NASA mo te Kaupapa Kaitirotiro Wao kua tata ki te Whakarewa

By

Kua hangaia e te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA he inenga whakaata whakaahua hou i hangaia hei ine i nga hau kati kati mewaro me te waro hauhaa mai i te waahi. Ko tenei taputapu kua neke tata atu ki te whakarewatanga i muri i tana tuku ki Planet Labs PBC i San Francisco.

Ko te tuohanga whakaahua he waahanga o te kaupapa Carbon Mapper i arahina e te whakahaere kore moni Carbon Mapper. Ka taea e te whakahaere te tohu me te ine i nga puna mewaro me te waro hauhauora, e aro nui ana ki nga "whakaemi-nui," kei a raatau te kawenga mo te waahanga nui o te tukunga hau kati kati i te ao.

Ko te whakakotahitanga o te Carbon Mapper, ko Carbon Mapper, JPL, Planet, te California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, me te Whare Wananga o Arizona, kei te mahi tahi i roto i tenei mahi a te iwi-tangata ki te kohikohi raraunga mo nga tukunga hau kati. .

Ma te ine i nga roangaru o te marama e whakaatahia ana e te mata o te whenua, ka ngohia e te haurehu o te hau. Ko nga hau rereke ka mimiti i nga roangaru rereke o te marama, ka hangaia he "matimati" motuhake ka taea e te irirangi atahanga te tautuhi. Ma tenei ka taea te ine tika me te inenga o nga tukunga hau kati kati.

I mua i te whakaurunga ki roto i te peerangi Tanager i hoahoatia e Planet, i whakamatauria te tuororohiko i JPL ki te whakapumau i tona kaha i roto i nga ahuatanga tino nui o te waahi. Ko nga whakamatautau angitu ko te tuku i te irirangi ki nga wiri kaha me te wera nui. I whakamahia ano he tauira o te mewaro hei whakamatautau i te taputapu kua oti i roto i te ruuma korehau, ka puta he tohu matimati o te hau.

Ko te whakarewatanga o te amiorangi, me te tuohanga atahanga whakauru, kua whakaritea mo te timatanga o te tau 2024. Ko te kaupapa Carbon Mapper e whai ana ki te whakamahi i nga raraunga i kohia e tenei taputapu me etahi atu taputapu o naianei, penei i te Irirangi Tirohanga Puehu Kohuke Mata Whenua (EMIT) a NASA. i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao, ki te whakarato i te rangahau matawhānui o nga tukunga hau kati kati-puna puta noa i te ao.

Ko tenei mahi tahi i waenga i te kawanatanga, te mahi atawhai, me te umanga he tauira mo te huarahi ka taea e nga huarahi auaha te arahi ki nga mana motuhake me te tupono ka pa ki te ao.

Rauemi:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) – Papakupu: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch