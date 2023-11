Nga Maramatanga Hou mo te Kanikani Ataahua a te Sunflower me te Ra

Kua whakapoapoatia tatou e nga putiputi mo nga rau tau me to raatau kaha ki te whai i te ra mai i te ata ki te ahiahi. Ko tenei whanonga, e kiia nei ko te heliotropism, kua roa e noho maia ana, engari ko nga mea putaiao i muri mai, kare e kitea. Heoi ano, he rangahau hou i whakahaerehia e Stacey Harmer me tana roopu i te Whare Wananga o California Davis kua timata ki te wetewete i nga uauatanga o tenei ahuatanga.

He maha nga tau, i whakapono nga kairangahau ka neke nga putiputi ki nga puna marama ma te whakamahi i te huarahi whakautu-a-marama e kiia nei ko te whakautu phototropic. Kei roto i tenei tikanga te kite i te marama kikorangi e nga pūmua e kiia nei ko te phototropins, katahi ka puta te piko o te pito tipu o te putiputi ki te marama. I whakaarohia ko te taraiwa tuatahi o te heliotropism.

Heoi, i kitea e Harmer me ona hoa mahi ehara i te mea ngawari te korero. Na te whakatairite i nga tauira mahi ira i roto i nga putira i raro i nga tikanga taiwhanga e whakahaeretia ana me era i roto i te taiao, i kitea he iti noa iho o nga ira e whai take ana mo te pikonga phototropic i whakaatu i nga huringa nui hei whakautu ki te neke o te ra.

I te ohorere, i kitea ano e nga kairangahau te whakahohenga o etahi atu punaha whakautu-marama, otira ko te punaha aukati whakamarumaru. Ka kitea e tenei punaha nga rama whero-whero e kitea nuitia ana i nga waahi marumaru, ka kitea he kaha ki te taha hauauru o te kakau putiara i nga haora ata i te wa e mau tonu ana te ra ki te rawhiti. Ko tenei whakakitenga kua whakamarama i nga tikanga uaua kei raro i te nekehanga putirā.

I tua atu, i kitea e te rangahau ka taea tonu e nga putiriki te whai i te ra ahakoa karekau tetahi, neke atu ranei o nga rama. Ko te tohu tenei ka mahi tahi nga punaha maha ki te whakarite i te whakautu heliotropic, ka whakarato i te kupenga haumaru hei arahi i nga putirā i a raatau kanikani o ia ra me te ra.

"Ko o maatau kitenga ka wero i nga whakapae o mua mo te whanonga tipu me te urutau," e kii ana a Harmer. "Ko te kaha o nga putira ki te whakamahi i nga huarahi momo rapoi ki te timata me te pupuri i o raatau nekehanga aroturuki e whakaatu ana i te tino uaua o tenei mahi."

Ko tenei rangahau ehara i te mea ka hohonu noa to maatau maarama ki tetahi ahuatanga taiao kua tino kitea engari ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro i te koiora tipu. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te PLOS Biology, e para ana i te huarahi mo etahi atu whakatewhatewha mo te ao whakahihiri o nga putira me o raatau hononga ahurei ki te ra.

FAQ:

Q: He aha te heliotropism?

A: Ko te Heliotropism te whanonga e whakaatuhia ana e nga putiputi ki te whai i te neke o te ra mai i te rawhiti ki te hauauru puta noa i te ra.

Q: He aha te whakautu phototropic?

A: Ko te whakautu phototropic he ara e whakawhirinaki ana ki te marama i roto i nga tipu, na te kitenga o te rama kikorangi, e piko ai te tipu ki te puna marama.

P: He aha te punaha aukati marumaru?

A: Ko te punaha karo i te whakamarumaru he punaha whakautu-marama i roto i nga tipu ka kitea te marama-whero-mamao, ka kitea i roto i nga waahi marumaru, me te whakaoho i nga whakautu tipu.

P: Me pehea te whai a nga putiputi i te ra ahakoa karekau nga rama rama?

A: Ko te rangahau e kii ana ka whakawhirinaki nga putiputi ki runga i nga punaha maha hei whakarite i te whakautu heliotropic, ka taea e ratou te whai i te ra ahakoa kei te ngaro tetahi, neke atu ranei o nga keu marama.