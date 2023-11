Nga Whakaaro Hou mo te Hukapapa Wai o raro i Mars

Ko tetahi kaupapa mapi whenua e kiia nei ko te Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) kua whakawhiwhia ki nga kaiputaiao he mapi matawhānui o Mars, e whakaatu ana i nga waahi kua kitea e nga misioni NASA te hukapapa wai o raro. Ahakoa e rite tonu ana tenei meka ki te tuhinga taketake, me ruku hohonu tatou ki nga paanga o tenei kitenga me te tuhura me pehea e taea ai e ia te hanga i nga mahi a meake nei ki te Whero Whero.

He tino taonga te hukapapa wai mo te torotoro a te tangata ki Mars. Ka taea te mahi hei puna wai inu, tae atu ki tetahi waahanga nui mo te whakaputa wahie toka me te whakaputa i nga rawa e tika ana mo te oranga i runga i te ao koretake. Ko te hau angiangi o Mars e kore e taea te pupuri i te wai wai, na te mea ka kitea he hukapapa wai o raro.

Ko te kaupapa SWIM, he mea putea na NASA, ehara i te mea ko te tautuhi anake i nga waahi o nga puna hukapapa wai kei raro i te mata o Martian engari ka whakatau ano hoki i nga waahi e waatea ana mo te torotoro haere ake. Na roto i te whakamahi i te Whakamatau Putaiao Whakatau Whakataunga Nui (HiRISE) ki te ako i nga kohanga hou, kua taea e nga kaiputaiao whai waahi ki te kaupapa SWIM te whakahiato i te mapi tino taipitopito tae noa ki tenei wa.

He nui te uara o tenei mapi ki te awhina i nga kaiputaiao me nga miihini ki te whiriwhiri i nga waahi tauranga mo te misioni tangata tuatahi ki Mars. Ko te noho mai o te hukapapa wai o raro he mea tino nui mo te oranga o te tangata engari mo te whakatipuranga o nga rawa e tika ana kia mau tonu te noho ki te ao. Ma te tautuhi i nga rohe he nui te hukapapa wai, ka taea te whakamahere rautaki mo nga misioni mo meake nei kia pai ai te angitu me te whakanui i te whakamahinga rawa.

Hei whakamutunga, ko te mapi a te kaupapa SWIM mo nga waahi hukapapa wai i raro i te mata o Mars he tohu nui i roto i ta matou whainga ki te tuhura me te noho whenua i te Papa Whero. Ma te whakamohiotanga nui ki te tohatoha o te hukapapa wai, ka para tenei kaupapa i te huarahi mo nga mahi a muri ake nei ka whakatata atu tatou ki te hura i nga mea ngaro o Mars.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te mea nui te hukapapa wai mo te torotoro Mars?

A: He mea nui te hukapapa wai mo te oranga o te tangata ki runga o Mars, na te mea ka taea te whakamahi mo te wai inu me te hanga wahie toka. Kare e taea e te hau angiangi o te ao te tautoko i te wai wai, no reira he mea nui te kimi hukapapa wai o raro mo nga mahi a muri ake nei.

P: Me pehea te kimi a te kaupapa SWIM i te hukapapa wai o raro?

A: Ko te kaupapa SWIM e whakamahi ana i te Whakamatau Putaiao Whakatau Whakataunga Nui (HiRISE) ki te ako i nga papaatanga hou. Ma te wetewete i enei rua, ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga waahi ka taea te uru atu te hukapapa wai o raro.

P: He pehea te painga o te kaupapa SWIM mo nga misioni a meake nei ki Mars?

A: Ko te mahere a te kaupapa SWIM mo nga waahi hukapapa wai i raro i te mata e awhina ana i nga kaiputaiao me nga miihini ki te whiriwhiri i nga waahi tauranga mo nga misioni kei te heke mai. Ma te tautuhi i nga rohe he nui te hukapapa wai, ka taea te whakamahere rautaki enei misioni ki te whakarite i nga waahi pai rawa atu ki te angitu me te whakanui i te whakamahinga rawa.