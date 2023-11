Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te mahi a Subglacial Discharge ki te Whakatere i te Retret Glacial Antarctic

Kua kitea e nga Kairangahau o te Whare Wananga o California, San Diego's Scripps Institution of Oceanography, ko te rerenga o raro, ko te wai rewa e rere ana ki te moana mai i raro i nga hukapapa o Antarctica, he tere ake te ngaro o te hukapapa i to mua. Ko tenei rangahau hou, i whakatauira i te awe o te rerenga o te hukapapa i runga i te hekenga o nga hukapapa e rua i te Rawhiti Antarctica, i kitea i piki ake te takoha o nga hukapapa ki te pikinga o te moana ma te 15.7%, kua piki ake i te 19 millimeters ki te 22 millimeters i te tau 2300 .

Ko nga hukapapa o Te Rawhiti Antarctic e korerohia ana, e kiia nei ko Denman me Scott, kei te pupuri i te hukapapa i tenei wa ka kaha te piki o te taumata o te moana tata ki te 1.5 mita (5 putu). Heoi ano, ko nga matapaetanga pikinga o te taumata o te moana o naianei, tae atu ki era a te Paewhiri Whakawhitinga Kawanatanga mo te Hurirangi Hurirangi (IPCC), karekau e whai whakaaro mo te paheketanga o te rerenga o te hukapapa. Ko te tikanga o tenei maatakitanga tera pea ka whakaitihia e nga matapaetanga o naianei te tere o te pikinga o te taumata moana o te ao i roto i nga tekau tau e heke mai nei.

I whakanuia e nga kairangahau te hiranga o te matapae tika i te pikinga o te moana o te ao mo te oranga o nga hapori takutai moana. “E hia miriona nga tangata e noho ana ki nga rohe takutai iti, a kare e taea e matou te whakarite tika i o matou hapori ki te kore e tika nga matapae pikinga o te moana,” te kii a Tyler Pelle, te kaituhi matua o te rangahau.

Ka puta te wai rewa raro karekau ina rewa te hukapapa i te take o nga hukapapa ka rere ki waho ki te moana. E whakaponohia ana ka tere ake te rewa o te whata hukapapa o nga hukapapa ma te whakauru atu i te wera o te moana ki roto i te rua i raro i te hukapapa maanu. Ko te hekenga o nga hukapapa ka whai waahi ki te pikinga katoa o nga taumata o te moana.

Ko te kaituhi o te rangahau, a Jamin Greenbaum, i whakaatu i te hiranga o te rangahau me te whakanui i te hiahia ki te mahi ki te aukati i nga tukunga hau kati. I roto i te ahua iti o te tukunga, i whakaatuhia e ta raatau tauira kaore i tino hoki te heke o nga hukapapa, e kore ai e rere atu ki te pikinga o te taumata o te moana. "Mena he korero mo te ra mamingatia i konei, ehara i te mea ko te whakahekenga o te hukapapa," ta Greenbaum. "Ko te tino korero mo te ra maminga he tuku noa, kei te tangata te mana ki te whakatika i tenei take."

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te whakahekenga subglacial?

A: Ko te tukunga i raro i te hukapapa e pa ana ki te wai rewa e rere ana ki te moana mai i raro i nga hukapapa.

P: He pehea te paheketanga o te rerenga o te hukapapa?

A: Ka tere te whakahekenga o te hukapapa i te rewa o nga whata hukapapa o te hukapapa ma te whakauru atu i te wera o te moana ki roto i te rua i raro i te hukapapa maanu.

P: Kei te whakaaro nga matapae pikinga o te moana o naianei ki te whakahekenga o te hukapapa?

A: Kao, he maha nga matapaetanga o naianei, tae atu ki era a te IPCC, karekau e whai whakaaro mo te awe o te rere o te hukapapa.

P: Ko te tikanga tenei ka taea te whakaiti i te pikinga o te moana o te ao?

A: Ae, ko tenei rangahau e kii ana kare pea nga matapaetanga o naianei e whakaatu tika i te tere o te pikinga o te taumata o te moana.

P: He aha nga mahi ka taea te whakaiti i te paheketanga o te rere o te hukapapa?

A: He mea nui te whakaheke i nga tukunga hau kati kati hei whakaiti i te paanga katoa o te hokinga o te hukapapa i puta mai i te rerenga o te hukapapa.