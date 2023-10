Ko nga Ngahere o Subalpine i te Raki Toka e whakaatu ana i te kaha ki te ahi

By

He rangahau tata nei i aratakihia e tetahi kairangahau i muri mai i te toka i te North Central Climate Adaptation Centre (NC CASC) kua kitea te kaha o nga ngahere subalpine i te Raki Toka ki nga ahi ahi. I tātarihia e te rangahau nga putunga parataiao roto mai i te roto subalpine i Montana, e whakaatu ana i nga korero mo te whakaoranga o enei ngahere mo te 4,800 tau.

He rereke ki nga tumanakohanga, i kitea e te rangahau karekau he rereketanga o nga whakautu rauwiringa kaiao ki nga ahi o mua i runga i nga waa o te rangi makuku, maroke ranei. Engari, i kite nga kairangahau i te nui o te rereketanga i roto i nga rekoata, kaore ano i whakaatuhia i mua.

Ko te rangahau ka puta nga patai mo te oranga tonutanga o enei ngahere i mua i nga huringa o te rangi. Na te kaha ake o te mahana me nga ahuatanga maroke, kei te neke haere nga ahuatanga o te rangi o naianei ki tua atu i te whānuitanga o nga rereketanga kua kitea i roto i nga mano tau tata nei.

I nga wa o mua, kua whakawhirinaki nga kaiputaiao ki nga rekoata mowhiti rakau kia mohio ai ki te hitori o te ahi i roto i nga ngahere. Heoi ano, he iti noa nga wa e pa ana ki nga ngahere o raro ki te ahi, me te wa toharite mai i te 100 ki te 250+ tau. Ko enei ahi ka mate te nuinga o nga rakau, me te ngaro o nga rekoata o mua kei roto i nga rakau.

Hei whakaea i tenei herenga, ka huri nga kairangahau ki nga papa parataiao roto hei puranga maaori. Ka whakaratohia e enei matua nga rekoata mai i nga mano o nga tau ka whakaritea ki nga rautau i tuhia e nga mowhiti rakau. Kei roto i te parataiao nga tohu o nga rauwiringa kaiao o mua, penei i te hae me te waro.

Ko tenei rangahau i hanga i runga i nga rangahau o mua i hanga rekoata mo te wa roa mo nga roto subalpine i Montana me Idaho, e whakaatu ana i te hitori matawhānui o te ahi i te rohe. E ai ki nga kitenga ko te mahi ahi o naianei kei roto tonu i te awhe rerekee i kitea i roto i nga tau 2,500 kua hipa.

Ahakoa ko nga ngahere o raro o te Taitokerau i whakaatu i te kaha ki te ahi i nga ra o mua, ko te whakaaro ko te huringa o te rangi ka nui ake te wera. Kua kitea keehia tenei ahuatanga ki etahi atu rohe, penei i te taha tonga o Rocky Mountains.

Me rangahau ano kia mohio ai ka pehea enei ngahere ka urutau ki nga tikanga ahi a meake nei me nga paanga pea ki o raatau rauropi.

Puna: Te Whare Wananga o Colorado i Boulder