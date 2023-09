He Maramatanga ki te Pouri: Ko te ShadowCam a NASA e whakaatu ana i te rua huna i te Marama

Kua hangaia e NASA tetahi ahua whakamiharo o te rua kua hunahia i runga i te Marama ma te whakamahi i nga whakaahua mai i nga kamera rereke e rua. Ko te rua, e mohiotia ana ko Shackleton Crater, e noho ana i te pou o te marama ki te tonga, ko nga hiwi me nga tihi teitei anake ka riro i te ra o te marama na te hianga o te Marama. Ko tenei rohe, he pouri te nuinga, ka whai waahi mo nga "mahanga makariri" kei reira te wai, te hukapapa ranei e noho huna ana i te Ra.

Ko Shackleton Crater he whenua pohehe e hikaka ana nga kaiputaiao ki te tuhura atu, i te mea he waahi pai tera mo te wai i te ahua o te hukapapa. Ko te wahanga o waenganui o te rua ka pa ki te iti rawa o te mahana, kaua e neke ake i te −173 °C (−280 °F ranei). Mena kei te noho mai te kohu wai i puta mai i te tukinga kometa tawhito, tera pea ka whakatotoka, ka huna pea ki raro i te mata.

Hei whakatewhatewha i te ahua o te wai-tio-marama, ka whakaaro nga kaitirotiro whetu Hainamana ki te tuku i tetahi tirotiro rererangi paku ki te ruri ki roto o Shackleton Crater i te tau 2026. I tenei wa, kei te whakamahi a NASA i tetahi taputapu motuhake, e kiia nei ko ShadowCam, ki te titiro ki te pouri tonu.

Ko te ShadowCam, i whakarewahia i runga i te marama o Korea i te marama o Akuhata 2022, neke atu i te 200 nga wa ka nui ake te maarama ki nga rohe marumaru ka whakaritea ki etahi atu kamera marama. Ka hopuhia e ia nga whakaahua o te mata pouri o te marama ma te whakamahi i te "maramatanga o te whenua," ko te ra e whakaatahia ana mai i to maatau ao, e whakamarama ana i te Marama. I tua atu, ka whakamahia e ia nga whakaata o te ra mai i nga maunga o te Marama me nga hiwi.

Heoi, ka raru a ShadowCam i te wa e whakaahua ana i nga waahi kanapa na te nui o te whakamaarama. Hei hinga i tenei, kua hanga e te roopu ShadowCam he otinga ma te hanga mosaic whakaahua. Ma te whakakapi i nga rohe e tino marama ana ki nga whakaahua mai i etahi atu kaamera marama i roto i te orbit, ka puta he mapi tirohanga matawhānui o te whenua me nga ahuatanga matawhenua o nga wahanga kanapa me te pouri o te Marama.

Ko tenei whakakitenga whakamiharo e tohu ana i tetahi taahiraa nui ki te mohio ki nga mea ngaro kei roto i nga waahi pouri o te Marama. Ma ia kaamera i arotauhia mo nga ahuatanga rama motuhake, ko nga whakaahua whakakotahi ka hanga he tirohanga koretake mo te topography o te marama me nga ahuatanga. Kei te haere tonu a ShadowCam a NASA ki te hura i nga mea ngaro e huna ana i te hohonutanga o to tatou peerangi tata.

Nga wehewehe:

1. Shackleton Crater: He rua kei te pou-te-tonga o te marama, e marara ana ki nga rohe marumaru me te nohonga wai- hukapapa.

2. ShadowCam: He kaamera motuhake i whakarewahia e NASA ki te hopu whakaahua o nga waahi pouri o te Marama ma te whakamahi i te ao me te whakaata o te ra.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: NASA

– Ko nga whakamaramatanga i ahu mai i te matauranga whanui