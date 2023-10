Ko Juno Spacecraft e whakaatu ana i nga whakaahua whakamiharo o nga marama o Jupiter

Kua hopukina e te waka mokowhiti a Juno o NASA nga whakaahua whakamiharo o te marama o Jupiter, a Io, e whakaatu ana i ana mahi puia. Ko Io, te tino puia o te puia o te ao, e mohiotia ana mo ona pahū tonu, a ko te marama o roto rawa o Jupiter. Ko Juno, e ako ana i a Jupiter me ona marama mo te whitu tau, i oti i a ia te 55th orbit, i te waa i whiwhi whakaahua tata o Io.

Ko nga whakaahua a Juno e whakaatu ana i te mata puia o Io, 15 nga papa e whakaatu ana i nga rohe rereke o te marama. I hopukina e Jason Perry o te Whare Wananga o Arizona, ka kitea ano e enei whakaahua nga pupuhi puia e tata ana ki raro o nga papa. I tata te 7,260 maero ki te mata o Io te waka mokowhiti, e whakaatu ana i nga kaiputaiao he tirohanga taipitopito ki nga ahuatanga o te marama.

Ko te mahi puia a Io i ahu mai i te wera tai na te totoro tonu o te marama na te kaha o te kume a Jupiter. E ai ki nga kaiputaiao, neke atu i te 150 nga puia i runga i a Io e kaha pahū ana i nga wa katoa. Ko nga raraunga i kohia e Juno ka whai waahi ki te mohio ki nga tikanga puia a Io me te awhina ki te whakamahere i nga misioni a meake nei ki te tirotiro i nga marama o waho o te punaha solar.

I hangaia mo te 32 orbits, ko te mahi whakamiharo a Juno i toro atu ki te misioni tae noa ki te tau 2025. Ko enei mahi whakaroa ka taea e Juno te haere tonu ki te tirotiro i nga marama o Jupiter, me te whai whakaaro nui ki te hanganga me nga mahi o enei ao tawhiti. Ko nga whakaahua i riro mai i a Juno ka waiho hei rauemi tino nui mo nga misioni e haere ake nei penei i te NASA's Europa Clipper, kua whakaritea kia whakarewahia i roto i nga wa e heke mai nei, me te Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) a te European Space Agency, kua whakaritea ki te torotoro i Europa, Ganymede, me Callisto te timatanga o te 2030s.

Rauemi:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry