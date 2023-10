Ataahua whakamiharo i hopukina e te DSCOVR Satellite a NASA e whakaatu ana i te Eclipse Solar Annular mai i te miriona maero te tawhiti

Ko te kaiwhakaahua EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) a NASA, kei runga i te DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) amiorangi, kua hopu i te ahua whakamiharo o te rourou o te ra mai i te miriona maero te tawhiti. E whakaatu ana te whakaahua i tetahi waahi pouri i runga i te United States, na te atarangi o te marama e haere ana i waenganui i te whenua me te ra.

Ko te DSCOVR, he mea whakahaere tahi na NASA, NOAA, me te US Air Force, i whakarewahia e SpaceX i te tau 2015. Ko tana kaupapa tuatahi ko te aro turuki i nga hau o te ra mo nga matapae huarere mokowhiti, engari ka hopu ano i nga whakaahua o te Ao. Ko te amiorangi kei Lagrange Point 1, he waahi karekau e kaha ana ki te kotahi miriona maero te tawhiti atu i te whenua.

Ka puta te rourou o te ra i te wa e hangai ana te whenua, te marama, me te ra i tetahi ara e hanga ai he atarangi marama me te "mowhiti ahi." Kare i rite ki te rourou raa katoa i te wa e whiti ana te marama i te ra, i te wa e whiti ana te marama, ka hipokina e te marama te kopae o te ra, ka hanga he mowhiti kanapa huri noa. Ko tenei ahuatanga e kiia ana ko te "mowhiti ahi."

I kitea noa te tihi o te eclipse solar annular i te taha o te roopu whaiti e toro ana puta noa i nga whenua e iwa o Amerika, mai i Oregon ki Texas. I taea ano e etahi wahanga o Amerika ki te Tonga me te Tonga te kite i te huihuinga. Ma te maataki i te eclipse ma te haumaru me whakamahi mohiti motuhake, maataki ranei.

Ko te ahua i hopukina e te kaitoi whakaahua EPIC he tirohanga ahurei me te whakahihiri o te eclipse solar annular, e whakaatu ana i te ataahua whakamiharo me nga mea whakamiharo tiretiera o to tatou ao.

Rauemi:

– NASA

– NOAA

– US Air Force