Te Whakatewhatewha i te Nekehanga o nga Topata wai i te taha o nga muka: Nga tirohanga hou mo te hauhake wai.

I roto i te whainga ki te whakawhanake tikanga hou mo te hauhake wai i nga rohe maroke me te ahua-maroke, i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Liège tetahi rangahau kia mohio ai ki te rere o nga pata wai ki nga muka. Ko o raatau kitenga, i whakaputaina i roto i te Physical Review Fluids, he whakamarama i nga take e awe ai i te neke o enei rūrūtia me te whai paanga ki te hoahoatanga o nga hanganga mo te kohinga wai o te hau.

He rite ki te ariā o nga paamu makuku i roto i te pakimaero pūtaiao, he maha nga momo tipu i nga rohe maroke kua whakarereke i nga rautaki ki te hopu wai mai i te rangi kia ora ai. Hei whakaputa me te whakarei ake i enei tikanga, kua ako nga kaiputaiao i nga hihiko taketake o te kawe wai me te kohinga o te makuku hau i nga koraha.

Ko te rangahau, i aratakina e te Roopu Rangahau me nga Tono i roto i te Ahupūngao Tauanga i te Whare Wananga o Liège, i aro ki te whai i nga ahuatanga me te hihiko o nga topata wai i a ratou e paheke ana ki te taha o nga muka takitahi me nga paihere muka. Hei whakaea i te wero o te whai i nga rūrūtia i tawhiti, i hangaia e nga kairangahau he taputapu hei whakakorikori i te muka kia rite ki te tere o te topata, kia noho tonu ki mua o te kamera.

I kitea e te rangahau ko te diameter o te muka me te hanganga o raro e whai waahi nui ana ki te tere o te rere o te maturuturu. Ko nga muka matotoru ka puhoi te heke o te maturuturutanga, penei i te tumanako. Ina whiria nga muka maha hei paihere, ka piki te diameter o te paihere, ka heke te tere. Heoi ano, i kitea tetahi ahuatanga whakamiharo: i te whakatairite i te muka kotahi 0.28mm te diameter ki te paihere o nga muka e rua me te diameter o te 0.14mm, ka tere ake te haere o te maturuturunga iho o te paihere, ka ngaro atu te rōrahi. Ko te whakapae a nga kairangahau ka whakakiia e te maturuturunga iho nga awaawa i waenga i nga muka, ka hangaia he reriwe wai e tere tere atu ai.

Ko tenei rangahau ka whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga hanganga pai mo te kohi wai o te hau, ka kaha ake te kaha o nga kupenga kapua i te utu iti. Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te maataki i nga hanganga o raro o nga rauropi e noho ana i nga taiao koraha me o raatau kaha ki te whakahihiko i nga mahi hangarau i roto i te kawe wai.

FAQs

Q: He aha te kaupapa o te rangahau i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Liège?

Ko te kaupapa o te rangahau he tirotiro i nga take e awe ana i te neke o nga tete wai ma te muka me te whai matauranga ki nga tikanga hauhake wai mo nga rohe maroke me te waahi maroke.

P: I pehea te whai a nga kairangahau i nga piro?

I whakawhanakehia e nga kairangahau he taputapu e neke ana te muka kia rite ki te tere o te maturuturunga iho, ka noho tonu ki mua o te kamera.

P: He aha te mahi a te diameter o te muka ki te rere o te maturuturu?

Ko nga muka matotoru ka puhoi ake te rere o te maturuturu, engari ko nga muka kikokore ka tere ake te rere.

P: He aha nga ahuatanga whakamere i kitea i roto i te rangahau?

I te whakatairite i te muka kotahi me te paihere o nga muka e rua he rite te diameter, ka tere ake te haere o te maturuturunga iho o te paihere, ka ngaro atu te rōrahi. E whakapaetia ana ko nga awaawa i waenga i nga muka ka hangaia he reera wai e tere ake ai te paheke.

P: Me pehea enei kitenga ka whai waahi ki te kohi wai o te hau?

Ka taea e enei kitenga te whakapai ake i te hoahoa o nga hanganga mo te kohinga wai o te rangi, penei i nga kupenga kapua, ka piki ake te pai me te iti o nga utu.