Te Maramatanga ki nga Whakaritenga Ira o nga Anemones Moana kia ora ai i roto i nga Puawai Hauwai-Hohonu.

By

Ko nga hau waiariki o te moana hohonu tetahi o nga taiao tino kino, kino rawa atu i te whenua. Heoi, he maha nga rauropi whakamiharo me te ahurei kua urutau ki te tipu i roto i enei ahuatanga kino. Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Science Advances kua whakamarama i nga whakarereketanga ira o tetahi momo anemone moana, a Alvinactis idsseensis sp. Nov., ka taea e ia te ora tata ki nga hau waiariki o te moana hohonu.

Kua whakaatuhia e nga rangahau o mua ko te noho tata ki nga hau waiariki me urutau ki te pehanga nui, te pouri, te wera nui, me te tukunga matū paitini. Ko te whainga o nga kairangahau kia hohonu ake te maarama ki enei urutaunga ma te ako i nga ira o nga kararehe o te moana e noho ana i tenei taiao.

I arotahi ki runga i te A. idsseensis, he momo nui o te anemone moana i kitea e tata ana ki nga hau waiariki, ka whakahaerehia e nga kairangahau he tātaritanga ira tangata o te mea hanga. Ko tetahi kitenga rongonui ko te anemone kei a ia nga ira 13 mitochondrial permeability transition (MTP). Ka whai waahi enei ira ki te whakakore i nga konganuku taumaha me te awhina i nga rauropi ki te whakakoi i aua paitini.

Hei whakatewhatewha i te mahi tiaki o enei ira, i whakauruhia e nga kairangahau e rua o ratou ki roto i nga tauira rewena me te whakaatu ki nga taumata teitei o te konupora. I kitea e te whakamatautau he whakamarumaru tonu nga ira ki te paihana whakarewa, e whakaatu ana i te hiranga o te oranga o nga anemone moana i roto i nga taiao waiariki.

Ka whai hua enei kitenga ki to maatau mohiotanga ki nga urutaunga whakamihiihi e whakaatuhia ana e nga rauropi i roto i nga kaainga tino kino. Ma te ako i nga ira o nga anemone moana, ka taea e nga kairangahau te hura i nga whakaaro nui ki nga tikanga e taea ai te noho tonu te ora ki roto i te moana hohonu. Ka nui ake pea nga paanga o tenei matauranga mo te mohio ki nga rohe o te ao o to tatou ao me te hura i nga rautaki hou mo te aro ki nga wero taiao.

FAQ

P: He aha te hau waiariki?

A: Ko te hau waiariki he mahanga i te papa o te moana e tuku ana i nga wai wera me te kohuke ki roto i te wai huri noa na te mahi puia.

P: He pëhea te oranga o te rauropi tata ki te hau waiariki?

A: Ko nga rauropi e noho ana i nga hau hau waiariki kua hanga i nga momo urutaunga hei tu atu ki nga ahuatanga tino kino, tae atu ki nga whaariki motuhake hei whakangao i te paitini, nga pūmua whakawera wera, me nga tikanga ahuwhenua ahurei.

P: He aha te take e ako ai i nga anemone moana?

A: Ko nga anemone moana he kaupapa whakamere mo te rangahau i te mea e tohu ana i te roopu rauropi ahurei kua uru pai ki nga taiao kanorau, tae atu ki nga hau waiariki. Ma te ako i o raatau ira, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te kaupapa ira o enei urutaunga.