Nga Maramatanga Hou mo te Whakatairanga Ngaru Actin: Te Wetewete i te Hanganga kei muri i te Nekehanga Pūtau

Ka whai wāhi nui ngā kakawaea Actin ki te cytoskeleton o ngā pūtau eukaryotic, e whakaawe ana i te hanga pūtau, te polarity, me te neke. Kua hurahia e nga rangahau o tata nei nga tirohanga whakamiharo ki te ahuatanga o nga "ngaru actin" - ngaru-rite ngaru o nga kakawaea actin e toha ana i roto i nga pūtau - e whakamarama ana i te hoahoanga o raro me te tikanga i muri i te nekehanga o te pūtau.

I mua, i mohiohia ka puta nga ngaru actin i roto i nga momo momo pūtau me te whai waahi ki nga tukanga penei i te heke o te pūtau, te adhesion, te cytokinesis, me te neurogenesis. Heoi, ko te tikanga tika e hora ai enei ngaru kaore i te mohiotia.

Ko te roopu kairangahau i aratakina e Günther Gerisch raua ko Marion Jasnin i te Max Planck Institute of Biochemistry i Martinsried, Tiamana, i whakamahi i nga tikanga atahanga matatau ki te ako i te whakatipu ngaru actin i roto i nga ruma Dictyostelium. Na roto i te taima cryo-electron tomography me te whakarite tauira kurupae katote e arotahi ana ki te tangi, i whiwhi te kapa i te tirohanga 3D teitei o nga pūmua actin i roto i to raatau taiao pūkoro taketake.

I kitea e o raatau kitenga ka toha nga ngaru actin na roto i tetahi tikanga e whai ana i te polymerization actin i whakaihiihihia e nga pūmua e kiia nei ko te Arp2/3 matatini. Ko tenei polymerization e arai ana ki te pekanga o nga kakawaea hou mai i nga kakawaea o mua. Ko te mea nui, i kitea e nga kairangahau ko te nucleation filament, kaua ko te elongation, ko te ahua tuatahi ko te whakatōpū i te ngaru.

I tua atu, ma te ako i te whakahaerenga o nga peka actin me o raatau hononga ki te kirikiri-a-taapiri-a-taapiri i runga i nga ngaru e horahia ana e nga ngaru, ka kitea e te roopu ko te Arp2/3 matatini e pai ana ki te whakahiato i te kaawana ki te kiriuhi. Ko nga kakawaea whaea te nuinga ka tupu whakarara ki te kiriuhi, ka anga nga kakawaea tamahine ki te kiriuhi.

Na enei kitenga i puta te whakaaro mo tetahi tikanga hou mo te ahu whakamua ngaru. Ka whakahihirihia te polymerization Actin i te kiriuhi e nga mea penei i te VASP, e mahi tahi ana me te Arp2/3 matatini ki te whakaputa i nga kakawaea e puta mai ai te manga. I te horahanga o te ngaru, ka hangaia nga reanga hou o nga kakawaea me nga huinga ahua teneti, e whai waahi ana ki te haere whakamua o te kupenga actin.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga tino mohiotanga ki nga mahi whakaraerae o te ngaru ngaru actin me te whai waahi ki te maarama ki te neke o nga pūtau. Ka taea e etahi atu rangahau mo tenei mara te whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga wawaotanga rongoa e aro ana ki nga tikanga pūkoro e whakawhirinaki ana ki te hihiri o te actin.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga ngaru actin?

Ko nga ngaru Actin e tohu ana ki te ngaru-rite ngaru o nga kakawaea actin i roto i nga pūtau eukaryotic. Ka whai waahi nui enei ngaru ki te whakarite i te ahua o te pūtau, te polarity, me te neke.

He aha nga tukanga e uru ana nga ngaru actin?

Kua kitea nga ngaru Actin ki te whai waahi ki nga momo momo mahi pūkoro, tae atu ki te heke o te pūtau, te piri, te cytokinesis, me te neurogenesis.

He aha te tikanga i muri i te whakatö ngaru actin?

E ai ki nga rangahau o tata nei ka toha nga ngaru actin na roto i tetahi tikanga e whai ana i te polymerization actin i whakaihiihihia e nga pūmua penei i te Arp2/3 matatini. Ka wehe nga kakawaea hou mai i nga kakawaea o naianei, ka whai waahi ki te whakatipu ngaru.

I pehea te ako i te hoahoanga o nga ngaru actin?

I whakamahia e nga Kairangahau nga tikanga atahanga matatau, tae atu ki te tomography cryo-electron in situ me te whakarite tauira kurupae katote-a-kura, ki te tiro i nga pūmua actin i roto i to raatau taiao pūkoro. Na tenei i taea ai te maaramatanga mo te whakaritenga me te whakaritenga o nga kakawaea actin i te wa e hora ana ngaru.