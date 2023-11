Ko te Akoranga Hou e tautuhi ana i nga Rautaki mo te Whakawhitiwhiti Whaihua i roto i nga Kapa Mariko o te Ao

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te International Journal of Cross Cultural Management, kua tohuhia e nga kaiputaiao etahi rautaki hei whakarei ake i te whakawhitiwhiti korero me te tiritiri matauranga i roto i nga roopu mariko o te ao (GVT). I arotahi te rangahau ki nga wero e pa ana ki nga kaiwhakahaere me nga kaimahi mai i nga momo ahurea, reo, me nga ahuatanga matawhenua i te wa e uru ana ki nga hui-e.

Kua kaha haere te rongonui o nga GVT, ina koa na te pikinga o nga mahi mahi mamao na te mate mate COVID-19. Na tenei i arahi nga kaiputaiao ki te tuhura me pehea e taea ai e enei roopu kanorau te whakawhiti korero me nga tirohanga puta noa i nga rohe ahurea. Ko Dr Zakaria, te kaituhi matua o te rangahau mai i te Whare Wananga o Sharjah, e whakanui ana i te hiahia o nga tangata takitahi ki te whakatika i o raatau whanonga i runga i te horopaki motuhake o te whakawhitiwhiti korero.

Ko te rangahau e whakaatu ana i te mahi o te huri-waehere-ahuatanga hei take nui mo te mahi whakawhiti-ahurea whai hua. Ma te urutau i nga whanonga reo me nga tikanga kia rite ki nga tikanga rereke, ka taea e nga mema o te roopu te whakawhiti i nga waahi ahurea me te whakapai ake i te maarama. Ka tautuhia e nga kairangahau e toru nga hihiri motuhake e akiaki ana i nga tangata ki te whakarereke i o raatau whanonga korero: te tika ki te korero, te tuwhera i te wa e tohatoha matauranga ana, me nga whaainga mahi.

Ko te noho tuwhera me te atawhai i waenga i nga mema o te roopu i kitea he nui te whai waahi ki te hanga whakawhirinaki ki nga GVT. E taunaki ana nga kairangahau kia uru nga roopu ki te tiritiri matauranga me te arotahi ki te hanga i te taumata pono o nga hoa mahi. I tua atu, ka tohuhia e te rangahau te hiranga o te mohio ki nga rereketanga i waenga i nga tikanga whakawhitiwhiti korero-tairanga-nui me nga tikanga-iti. Ko nga ahurea horopaki teitei e whakanui ana i te horopaki me te reo i roto i nga karere, engari ko nga tikanga horopaki iti ka aro nui ki te whakawhitiwhiti korero marama me te tika.

Ko nga kitenga o tenei rangahau he whai tikanga mo nga whakahaere maha, nga mema mariko o te ao, me nga kaiwhakangungu ahurea. Ko nga kairangahau e kii ana ka taea te whakawhanake i nga kaupapa whakangungu ki te ako i nga tangata takitahi mo te ariā o te hurihanga tikanga ahurea me te whakarato ki a ratou nga pukenga e tika ana kia pai ai te mahi i roto i nga waahi whakawhiti-ahurea. Ka taea e tenei matauranga te whakarei ake i nga rautaki whakawhitiwhiti korero me te whai hua ki nga mahi a te roopu i roto i nga roopu mariko o te ao.

I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e te rangahau nga tirohanga nui ki nga wero me nga rautaki mo te whakawhitiwhiti korero whai hua i roto i nga GVT. I te kaha haere tonu o nga mahi mamao, he mea nui te maarama me te whakatika i nga arai korero whakawhiti-ahurea mo nga whakahaere ki te poipoi i te mahi tahi me te angitu i roto i nga roopu mariko o te ao.

FAQ

He aha nga roopu mariko o te ao (GVT)?

Ko nga roopu mariko o te ao (GVT) he roopu o nga tangata takitahi e mahi mamao ana puta noa i nga whenua rereke, nga waahi waahi, me nga ahuatanga ahurea e whakamahi ana i nga papaaho mariko hei huarahi matua mo te whakawhitiwhiti korero me te mahi tahi.

He aha te tikanga huri-waehere?

Ko te huri-waehere-a-ahurea e pa ana ki te mahi ki te urutau i te reo me te whanonga tikanga kia rite ki nga tikanga rereke me nga momo korero. Ka uru ki te whakarereke i nga tauira korero a tetahi ki te whakawhiti i nga waahi ahurea me te whakarei ake i te mohio ki nga taunekeneke whakawhiti-ahurea.

He aha te take nui o te whakawhitiwhitinga korero i roto i nga GVT?

He mea nui te whakawhitiwhiti korero whai hua i roto i nga GVT hei whakarite i te maaramatanga, te mahi tahi, me te tiritiri matauranga i waenga i nga mema o te roopu mai i nga momo ahurea kanorau. Ka awhina i te hinga i nga arai reo, te whakatairanga i te hanga whakawhirinaki, me te whakaahei i te whakawhiti whakaaro nui me nga korero.

Me pehea e taea ai e nga whakahaere te whakahaere i nga korero whai hua i roto i nga GVT?

Ka taea e nga whakahaere te whakahaere i nga korero whai hua i roto i nga GVT ma te whakatairanga i te tuwhera, te whakawhirinaki, me te mohiotanga ahurea i waenga i nga mema o te roopu. Ko te whakarato i nga kaupapa whakangungu mo te whakawhiti-a-ahurea me te whakawhiti-waehere ahurea ka whai hua ano ki te whakarei ake i nga rautaki korero me te whakapai ake i nga mahi a te roopu.