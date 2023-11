Tuhinga Hou: Te Paanga o nga Kaiwhiriwhiri o te Whakatupuranga o Naianei ki nga Reanga Ake

Ko tetahi pepa o te hinengaro o mua tata nei i tapaina “Ka mohio nga kaiwhiriwhiri o nga reanga o naianei ki o ratou hiahia i runga i te utu o nga reanga e heke mai nei” kua whakamarama i nga hihiko uaua o nga whiriwhiringa i waenga i nga reanga me nga hua nui ka pa ki nga reanga kei te heke mai. I taia i roto i te Journal of Environmental Psychology, ko te rangahau i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Leuphana Lüneburg me te Whare Wananga o Hildesheim e whakaatu ana i te mooni whakapouri: ko nga kaiwhiriwhiri o naianei kei te aro nui ki o raatau hiahia mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Na roto i te raupapa o nga whakamatautau tauwhitiwhiti-papori e rima e uru ana ki nga kaiuru 524, i kitea e nga kairangahau ko nga kaiwhiriwhiri o naianei kei te kaha ki te tuu i a raatau ake whiwhinga mo te wa poto ki runga ake i nga hiahia mo te wa roa o nga whakatipuranga kei te heke mai. Ahakoa ko nga kaiwhiriwhiri anake e tika ana ki te whakaaro me te whakaae ki nga hiahia o nga whakatipuranga kei te heke mai me te kore e pa mai he utu mo te tangata ake, ka mau tonu te rītaha ki nga painga tonu. I tua atu, i kitea e te rangahau ko tenei kaupapa matua mo nga paanga o naianei i runga i nga paanga o nga whakatipuranga kei te heke mai ka haere tonu ahakoa ka kaha haere nga hua mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiahia tere mo nga wawaotanga e whai ana ki te whakatutuki i te taurite tika ake i waenga i nga paanga o naianei me nga mea kei te heke mai i roto i nga whiriwhiringa. Me mohio nga Kai-whakatau ki nga hua mo te wa roa o a raatau mahi me te kawe i te kawenga mo te whakarite i te hua tika mo nga whakatipuranga kei te heke mai. Engari kaua e aro noa ki nga whiwhinga mo te wa poto, me whakaaro nga kaiwhiriwhiri i te paanga pea o a raatau whakatau ki te oranga me te oranga o nga hapori kei te heke mai.

Ko te rangahau he karanga ki te mahi mo nga kaihanga whakatau me nga kaihanga kaupapa here, e whakanui ana i te hiranga o te mihi me te whakatika i nga paanga tawhiti o nga whiriwhiringa i waenga i nga whakatipuranga. E akiaki ana i te hurihanga o te whakaaro mai i te kaingākautanga tonu ki te oranga roa. Ma te whai whakaaro nui ki nga paanga me te oranga o nga whakatipuranga e heke mai nei, ka taea e nga kaiwhiriwhiri te awhina ki te hanga i te ao tika me te pumau.

FAQ:

P: He aha te tino kitenga o te rangahau?

A: Ko te tino kitenga o te rangahau ko nga kaiwhiriwhiri o naianei e aro nui ana ki o raatau hiahia o mua ake nei.

P: He aha te paanga o enei kitenga?

A: Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiahia mo nga wawaotanga kia pai ake te taurite i waenga i nga paanga o naianei me nga mea kei te heke mai i roto i nga whiriwhiringa.

P: E hia nga kaiuru i uru ki te ako?

A: Ko te rangahau i uru ki te 524 nga kaiuru i roto i nga whakamatautau-a-iwi e rima.

P: He aha te mahi a nga kai-whakatau ki te whakatika i tenei take?

A: Me mohio nga Kai-whakatau i nga hua mo te wa roa o a raatau mahi me te aro nui ki nga hiahia o nga whakatipuranga kei te heke mai i roto i nga whiriwhiringa.