He nui ake pea te ahua o nga Repaima hau i nga whakaaro o mua, e kii ana te ako

Kua whakahaerehia e nga tohunga wheturangi me nga tohunga astrophysicists mai i te maha o nga umanga he rangahau e kii ana he nui ke atu nga tangata roroa hau i nga whakaaro o mua i etahi wahanga o te tupuni. I tātarihia e te kapa te papatipu me te neke o nga whetu 30 i roto i te Beta Pictoris Moving Group ka kitea nga taunakitanga o nga roroa hau pea i roto i te 20 o nga punaha whetu i akohia e ratou.

Ko nga rangahau o mua i tohu ko nga roroa hau, he rite ki a Jupiter, me ngawari te hanga huri noa i nga whetu he rite nga ahuatanga ki te ra. Heoi, he uaua te kimi i enei roroa hau. I whai huarahi hou tenei rangahau, ma te whakamahi i tetahi momo whakaahua tino rerekee hei aro ki te whakarōpūtanga iti o nga whetu e kiia nei ko te Beta Pictoris Moving Group.

I tino whiriwhiria e te roopu rangahau tenei roopu na te iti o te rahi, te nui o te mokowhiti i waenga i nga whetu, me to ratau pakeke. I whakapae ratou ka kaha ake te tipu o nga tangata nunui o te hau ki roto i enei taiao. E ai ki nga kitenga a te kapa ko nga roroa hau ka huri i tawhiti mai i to ratau whetu i roto i nga punaha whetu i akohia e ratou.

Me rangahau ano hei whakau i enei kitenga. E ai ki te rangahau ka kaha ake pea te hanga o nga roroa hau ki roto i nga roopu whetu iti, iti te taupori kaore ano kia tino rangahaua i nga wa o mua. E tohu ana tenei he nui ake pea nga tangata roroa hau kei roto i te tupuni i te mea i whakaponohia i mua.

