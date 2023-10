Te Korero Mo Nga Hua: Te Whakanuia Nga Korero me te Hanga Whanaungatanga

Ko te tiimata i te korerorero me te tangata ke ka waiho hei wheako whakamataku. Ahakoa ko te ra tuatahi ki te kura hou, he mahi hou ranei, ka puta mai nga taunekeneke tuatahi me te awangawanga me te awangawanga hapori. Heoi, ko nga rangahau hou mai i te Whare Wananga o Albany me te Whare Wananga o Duke e kii ana ko te matapaki i nga hua e whakaatuhia ana he taputapu awhina ki te pakaru i te huka me te whakapai ake i nga hua korero.

Ko te kaituhi matua a Hillary JD Wiener, me nga kaituhi tahi a James R. Bettman me Mary Frances Luce, i whakahaere he rangahau i tapaina ko "Whakawhitiwhiti hua-whakahaere: Ahea te tiimata o te korerorero ma te whakahua i tetahi hua ka pai ake nga hua korero?" Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Journal of Consumer Psychology, he tirotiro me pehea e taea ai e nga hua e whakaatuhia ana e nga kaihoko te awe i te huarahi o etahi atu ki te timata i nga korerorero ki a ratou.

Ko nga kitenga e whakaatu ana ko nga korerorero i timatahia ma te whakahua i tetahi hua he maha nga wa ngahau me te whakaatu whaiaro. Ma te korero noa ki tetahi taonga na te tangata ke, ka taea e te tangata te hanga he piriti korero e ahu atu ana ki nga korerorero hohonu ake, pai ake hoki mo nga wheako, nga hiahia, me etahi atu kaupapa.

I whakahaerehia e nga kairangahau nga rangahau e toru hei tirotiro i nga paanga o te tiimata i te korerorero ma te whakahua i nga hua. I kitea e ratou he angitu ake nga korero i te wa i timatahia ma te whakahua i tetahi hua. I tua atu, i tirotirohia e ratou nga ahuatanga o nga mea e whakahuahia ana i te nuinga o te waa, ka puta nga hua korero pai.

Ahakoa ko nga rangahau o mua i aro ki nga ngoikoretanga o te matapaki i nga hua hei utu mo nga wheako, ko tenei rangahau e kii ana ka taea e nga hua te mahi hei tiimata korero hei whakahaere i nga hononga whai kiko. Ka taea te whakamahi i nga hua hei tohu urunga ki te matapaki i nga wheako penei i nga haerenga, i nga konohete ranei kaore pea i puta ake.

Heoi ano, ka puta mai ano i te rangahau nga paatai ​​​​e tika ana kia tirotirohia ano. E whakaaro ana ki te torotoro i nga huarahi rereke hei raweke i nga kaupapa korero me te tirotiro i nga kaikorero korero i tua atu i nga kaupapa e pa ana ki te huarere. I tua atu, me rangahau kia mohio ki nga tikanga e whakahaerea ai e nga hua nga korerorero ngahau.

E kii ana te rangahau ko nga hua ataahua ka whiwhi mihi me nga korero engari kaore pea e arahi ki nga korerorero roa. I tetahi atu taha, ko nga hua e pa ana ki nga mea papai, ki nga waahanga piripono ranei o te tuakiri whaiaro, penei i te karakia, he iti noa te korero mo nga taboo hapori. I tua atu, ko etahi o nga kai uiui i korero ki te whakamahi i nga whakaaturanga hua hei whakatau i te hototahitanga i te wa e hanga hoa hou ana.

Ko nga rangahau a meake nei me ruku ki te maha o nga wa me nga ahuatanga ka puta nga korerorero e whakahaere ana i nga hua. He mea nui ano hoki te tuhura i te hononga i waenga i nga whakahuatanga hua me nga tikanga whakahaehae, penei i te haua tinana. Ka whakaarahia e te rangahau nga patai whakahihiri e whakaatu ana nga tangata whai tikanga whakahaehae i nga hua hei whakatenatena i nga korerorero e mawehe atu ana i nga kaupapa e kore e pai, e kore e pai.

Hei mutunga, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o te whakamahi i nga hua hei timatanga korero hei whakarei ake i nga taunekeneke hapori me te hanga hononga. Ko te whakahua i tetahi hua e whakaatuhia ana e te tangata ke ka taea te hanga piriti mo nga korerorero hohonu me te ngahau. Ka whakaratohia he huarahi ngawari engari whai hua ki te wawahi i nga arai hapori me te whawhai i nga wero o te timata i nga korerorero ki nga tangata tauhou.

FAQ:

P: Me pehea e taea ai e te matapaki hua te whakapai ake i nga korerorero?

A: Ko te matapaki i nga hua e whakaatuhia ana ka taea te mahi hei whakaoho korero me te whakahaere i nga taunekeneke ngahau me te whakaatu whaiaro. Ka whakatuwhera i nga kuaha ki nga korerorero hohonu mo nga wheako, nga hiahia, etahi atu kaupapa ranei.

Q: He momo hua motuhake ka arahi ki nga korerorero pai ake?

A: E ai ki te rangahau ko nga mea e whakahuahia ana i nga wa katoa, kaore i te hono atu ki nga kaupapa tairongo penei i te karakia, i nga mea papai ranei ka puta he hua korero pai.

Q: Me pehea e taea ai e nga hua te whakahaere i nga korerorero mo nga wheako?

A: Ka taea e nga hua te mahi hei porowhanga korero e taea ai e te tangata te korero, te ako ranei mo nga wheako penei i nga haerenga, i nga konohete ranei kaore pea i korerohia.

P: Ka taea e nga korerorero e whakahaere ana i nga hua te awhina ki te hinga i nga arai hapori?

A: Ae, ko te whakahua i tetahi hua e whakaatuhia ana e te tangata ke ka awhina i te pakaru i nga arai hapori me te whawhai i te "raruraru" ka kitea i te wa e timata ana nga korerorero ki nga tangata tauhou.

Q: He painga ano te whakaatu i nga hua he iti te tono?

A: Ko te whakaatu i nga hua he iti te tono ka taea te mahi hei huarahi tirotiro mo te hototahitanga ki te hanga hoa hou. Ka awhina i nga tangata takitahi ki te ine i nga tauhohenga me nga hiahia o nga hoa.

(Pūtake: phys.org)