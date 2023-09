Gut Microbiome Honoa ki te Hauora Iwi me te Osteoporosis Morearea, Whakaaturanga Ako

Ko tetahi rangahau tata nei e kii ana ka whai waahi to tatou microbiome whekau ki te hauora o o tatou wheua me te awhina i te aukati i te mate o te osteoporosis me te whati. Ko te rangahau, i whakaputaina i Frontiers in Endocrinology, he tirotiro i te mara o "osteomicrobiology" me tona kaha ki te whakarereke i nga microbiomes gut mo te pai ake o te hauora wheua.

Ko nga kairangahau mai i te Hiperu SeniorLife me Hinda me Arthur Marcus Institute for Aging Research i te US i whakahaere he rangahau mo nga taangata pakeke ki te tautuhi i nga mea whakarereke e whai hua ana ki te hauora o te koiwi. Ma te whakamahi i nga whakaahua teitei o te ringa me te waewae, i kitea e etahi huakita he hononga kino ki te hauora wheua i roto i nga pakeke pakeke.

Ko tetahi o nga huakita, Akkermansia, kua honoa ki te momona, i te mea kua nui ake te huakita Clostridiales DTU089 i roto i nga tangata takitahi he iti ake te korikori tinana me te whakauru pūmua. Ko nga rangahau o mua kua whakatauhia nga hononga i waenga i te kai o te pūmua, te korikori tinana, me te hauora koiwi.

I kitea e te rangahau nga tauira e tohu ana ko te nui ake o etahi microbiota e hono ana ki nga ine kino o te kiato wheua me te hangahanga moroiti. Ka tono nga kairangahau i etahi atu rangahau hei tirotiro i nga hononga i waenga i nga momo huakita motuhake i roto i te kopu me te pono o te koiwi. Ka whai ano ratou ki te tautuhi i nga huarahi mahi e awehia ana e enei huakita ka pa ki te hauora o nga wheua.

Ahakoa he wa omaoma ki te whakatau mena he paanga tika nga rauropi huakita ki te hauora koiwi, e kii ana nga kitenga ko te microbiome gut ka noho hei whainga mo te awe i te hauora koiwi a meake nei. Ko etahi huakita kei roto i te kopu ka iti te mumura, ka pa ki te hauora o nga wheua.

Ko te mohio ki te hononga i waenga i te microbiome gut me te hauora wheua ka whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga mahi hei aukati i te osteoporosis me te pakaru. Ko etahi atu rangahau mo tenei mara ka taea te maarama ki nga huarahi rongoa mo te whakapai ake i te hauora o nga wheua i runga i te raweke i te microbiome gut.

Rauemi:

– Tuhinga o mua i roto i te rangahau Endocrinology: [Whakauruhia te ingoa puna, whakahuatanga]

– Douglas P. Kiel, Kairangataiao Matua i te Marcus Institute