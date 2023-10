Ko te Microbiota Whaea He Mahi Nui ki te Whanaketanga Fetal, Whakaaturanga Ako

I roto i te rangahau Finnish tata nei i whakaputaina i roto i te BMC Biology, kua kitea e nga kairangahau nga rereketanga nui o te mahi ira i roto i te whekau o te kopu, te roro, me te waahi i runga i te microbiota o te whaea me nga pūhui i hangaia e ratou. Ko enei kitenga e whakaatu ana he mea nui te microbiota o te whaea mo te whanaketanga me te hauora o ana uri.

I mua i tenei rangahau, he iti te mohio mo nga tikanga me nga taunekeneke i waenga i te microbiota whaea me te whanaketanga o te kopu. Hei whakatewhatewha i tenei, ka whakatauritea e nga kairangahau nga kukune mai i nga parepare kiore noa me era mai i nga parepare kiore kore iroriki e noho ana i roto i te taiao parakore. I wetewetehia e ratou te whakaputanga ira me te kukume o nga metabolites i roto i te whekau o te kopu, te roro, me te waahi.

I kitea e nga hua he rerekeetanga nui o te whakaaturanga ira i waenga i nga kukune o nga parepare kiore-kore me nga kiore noa. I roto i te whekau, he iti te kaha o te punaha raupatu me nga ira tauwhitiwhiti-microbe i roto i nga kukune o nga parepare kore iroriki. I tua atu, i kitea nga rereketanga i roto i nga korero o nga ira e pa ana ki te whanaketanga o te punaha nerve me te mahi i roto i te roro, tae atu ki nga ira e whakahaere ana i te haputanga i roto i te waahi.

Ko nga rereketanga o te whakaaturanga ira i kaha ake te korero i roto i nga kohungahunga tane, e kii ana ka kaha ake te aro ki nga paanga o te microbiota whaea. I kitea ano e nga kairangahau nga puhui kaore i mohiotia i mua i roto i te kopu he microbial me te mea nui mo te whanaketanga takitahi.

He rangahau ano kei te whakahaeretia ki te tirotiro i te puta mai o nga metabolites microbial i etahi atu ngongo me te mohio ki nga paanga o nga ngoikoretanga i roto i nga taunekeneke a te ope-microbe i te wa o te timatanga o te oranga. Ko nga kitenga o tenei rangahau ka pai ake te maarama ki te takenga mai o etahi mate me te arahi i nga rautaki aukati me te maimoatanga a meake nei.

Aleksi Husso et al, Nga paanga o te microbiota whaea me nga metabolites microbial i runga i te whekau fetal, te roro, me te placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

