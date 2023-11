Te Awenga o te Nekehanga Pereti me te Whakahoutanga Koiora ki runga i te Whenua Oxygen Marine

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Haina me te Whare Wananga o Chengdu e whakaatu ana i te kukuwhatanga o nga taumata hauora moana mai i te wa Phanerozoic, i timata tata ki te 538 miriona tau ki muri. Ma te whakamahi i nga tikanga ako miihini, i hanga ano e te roopu he rekoata tonu o te tauira mokowā o nga taumata hāora o te moana, e whakaatu ana i te mahi nui a te nekehanga pereti me nga mahi hou koiora.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Nature Geoscience, i kitea he hononga kino i waenga i nga taumata o te hāora i roto i te wai moana hohonu o te papa whenua me te tere o te whakaputanga o te kirinuku moana, he tohu mo te tere o te nekehanga pereti. Neke atu i te miriona tau, ko te kukuwhatanga o te hāora i rite ki nga whanaketanga koiora nui, penei i te nohonga o nga tipu ki runga whenua me te hurihanga o te zooplankton moana. I tua atu, ko nga huringa supercontinent, tae atu ki te whakakotahitanga me te wehenga o Pangaea, i awe i te whenua hāora.

He rereke ki nga whakapono rongonui, i kitea e te roopu rangahau ko nga taumata o te hauora hau e kore e hono tika ki nga taumata o te hauora moana. I mua i te tipuranga o nga tipu, karekau he hāora o te papa whenua hohonu na te mea ka whakahekehia e nga mea whakaheke penei i te maaka waro me te rino ferrous. Heoi, i te wa e noho ana nga tipu ki nga whenua o te whenua, ka timata te hauora o te hau ki te tae ki te papa whenua hohonu. Na tenei ka puta he hanganga hauora moana "he rite ki te hanewiti", e tohuhia ana e tetahi paparanga takawaenga kore-hauora i uru ki waenga i te mata whai-hauora me nga papa hohonu.

Ko te putanga mai o te zooplankton moana tata ki te 250 miriona tau ki muri, na te rerekeetanga o nga taumata o te hāora o te papa whenua. Na o ratou anga maro me nga pire taipara i totohu te matūriki matūriki mai i te moana o runga ki te wai hohonu, ka pau te hāora i roto i te mahi. Ahakoa kua honoa te anoxia moana ki te mate o nga kararehe o te moana, i kitea e te rangahau ko te whānuitanga o te anoxia kaore i te hono i nga wa katoa me te nui o te mate. Ko etahi atu mea, penei i nga huringa o te taumata o te moana me nga nekehanga o te pāmahana, kua piki ake pea te reiti o te mate i etahi wa.

Ko te rangahau nei e whakaatu ana i te whitiwhitinga i waenga i nga hikoi pereti, nga mahi hou o te koiora, me nga whenua hauora moana puta noa i te hitori o te Ao. Ma te wetewete i enei hononga, ka riro i nga kaiputaiao nga maaramatanga nui ki nga hihiko uaua i hanga i to maatau ao i roto i nga miriona tau.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te wa Phanerozoic?

Ko te wa Phanerozoic he waahi matawhenua mai i te 538 miriona tau ki muri ki tenei wa. E tohuhia ana e te tini o nga momo koiora maha me nga huringa matawhenua nui.

P: I pehea te whakatau a nga kairangahau i te tauira mokowhiti o nga taumata hauora moana?

I whakamahia e nga kairangahau he huarahi ako miihini ki te hanga ano i te rekoata tata tonu o nga taumata hāora moana puta noa i te waa Phanerozoic. Na tenei i taea e ratou te tātari i te tohatoha mokowā me te whanaketanga o te taumata hāora i roto i nga miriona tau.

P: He aha te take he mea nui te nekehanga o te pereti me te auahatanga koiora hei hanga i nga taumata hauora moana?

Ko te nekehanga o te pereti ka awe i te reiti whakangao o te kirinuku moana, e hono ana ki nga taumata o te hāora i roto i te wai moana hohonu. Ko nga mahi hou o te koiora, penei i te nohonga o nga tipu me te kukuwhatanga o te zooplankton moana, ka pa ki te kaha o te hāora na roto i o raatau taunekeneke ki te taiao.

P: He rite tonu nga taumata o te hauora hau ki nga taumata o te hauora moana?

Kao, karekau nga taumata hāora o te hau e hono tika ana ki nga taumata hauora moana. I kitea e te rangahau i mua i te tipuranga o nga tipu, karekau te hāora hau i tae ki te papa whenua hohonu. Heoi, i muri i te nohonga o nga tipu ki nga whenua, ka timata te hauora hau ki te awe i nga taumata o te hāora i roto i te taiao moana hohonu.

P: He aha nga mea e pa ana ki nga rerekeetanga o nga taumata o te hāora o te papa whenua hohonu?

I kitea e te rangahau ko te putanga mai o te zooplankton moana hei take nui ki te rerekeetanga o nga taumata hāora o te papa whenua hohonu. Na te noho mai o a ratou anga maro me nga pire taie i totohu ai te maaota waro, ka pau te hāora i roto i te wai hohonu. Ko etahi atu mea, penei i nga huringa o te taumata o te moana me nga nekehanga o te pāmahana, ka whai waahi ano ki nga rereketanga o te hāora.