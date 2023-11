Ko te Tikanga Tataunga Hou e Whakamahi ai i te AI ki te kimi tere i te parenga paturopi

He nui te ahunga whakamua a nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Oxford ki te whakawhanake i te pukapuka me te whakamatautau whakaraeraetanga antimicrobial tere ka taea te kite i te aukati paturopi i roto i te 30 meneti. Ko te rangahau, i whakaingoatia "Te ako hohonu me te phenotyping pūtau-kotahi mo te whakaraerae tere o te antimicrobial susceptibility i Escherichia coli," i whakamahia nga tikanga moroiti fluorescence me te mohio horihori (AI) ki te tātari i nga whakaahua pūtau huakita me te tautuhi i nga huringa hanganga ka puta i te wa e pa ana nga pūtau ki nga paturopi.

Ma te whakangungu i nga tauira ako-hohonu ki te tautuhi i enei huringa, i tutuki i nga kairangahau te reeti tika o te iti rawa 80% i runga i ia-puutau puta noa i nga paturopi maha. Ko tenei tikanga e whakaatu ana i te kaha oati mo te tautuhi i te parenga paturopi i roto i nga tauira haumanu ka taea te whakamahi hei whakatau i te whai huatanga o nga momo paturopi a muri ake nei.

Ko te paerewa o naianei mo te whakamatautau i te parenga paturopi ko te whakatipu koroni huakita i te aroaro o nga patu paturopi, ka pau te waa me te whakaroa i te rongoa mo nga turoro e mate ana te mate. Ko te ahua tere o te tikanga tātaritanga hou ka taea te whakaiti i nga wa maimoatanga me te tuku mo nga maimoatanga paturopi kua whaaia, te whakaiti i nga paanga taha me te whakaroa i te pikinga o te aukati antimicrobial.

Ko Takuta Achillefs Kapanidis, Ahorangi mo te Ahupūngao Koiora me te Kaiwhakahaere o te Papatono Oxford Martin mo te Whakamātautau Whakamatau Antimicrobial, "Ko ta maatau huarahi e pa ana ki te AI he pono, he tere te kite i nga huringa hanganga o nga pūtau huakita i puta mai i nga paturopi. Ma te tautuhi i enei huringa, ka taea e taatau te whakatau mena he atete te pūtau, he tairongo ranei ki nga paturopi."

Ka whakamahere nga kairangahau ki te whakawhanake ake i a raatau tikanga tātaritanga, kia tere ake ai, kia nui ake te tauine mo te whakamahi haumanu. Ka whai ano ratou ki te whakawhānui ake i tana tono ki nga momo huakita me nga paturopi.

I te tata ki te 1.3 miriona nga mate i te tau 2019 na te aukati antimicrobial, ko tenei tikanga tātaritanga hou e tumanako ana mo te whakapai ake i nga maimoatanga tika me te pupuri i te kaha o nga patu paturopi. Ma te kite tika i te parenga paturopi i te wa tika, ka taea e nga taote te whakahau i nga tikanga maimoatanga tika, hei whakaiti i te tupono o te kino o nga mate me te hiahia mo etahi atu patu paturopi.

FAQ:

Q: He aha te aukati antimicrobial (AMR)?

A: Ko te parenga antimicrobial e pa ana ki te kaha o nga microorganisms, penei i te huakita, te wheori, me te harore, ki te tu atu i nga paanga o nga raau taero i whai hua tuatahi ki te rongoa i nga mate na enei rauropi.

Q: He pehea te mahi o te tikanga tātaritanga hou?

A: Ko te tikanga tātaritanga hou e whakakotahi ana i te moroiti fluorescence me te mohio horihori ki te tātari whakaahua pūtau huakita me te kite i nga huringa hanganga na te paturopi. Ma te whakangungu i nga tauira ako-hohonu, ka taea e nga kairangahau te tautuhi i enei huringa me te whakatau i te aroaro o te aukati antibiotic.

Q: He aha nga painga o te tikanga tātaritanga hou?

A: Ko te tikanga tātaritanga hou he tino tere atu i nga huarahi koura-paerewa o naianei, ka puta nga hua i roto i te 30 meneti. Kei a ia ano te kaha ki te whakaahei i nga maimoatanga paturopi kua whaaia, te whakaheke i nga wa maimoatanga, te whakaiti i nga paanga o te taha, me te whakaheke i te pikinga o te aukati antimicrobial.