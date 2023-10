Te ahua o nga ngota rino i roto i te whenua o roto o te whenua: te neke haere tahi

He mea whakamiharo te kitenga a nga kaiputaiao e pa ana ki nga ngota rino kei roto o te whenua. Ahakoa te kaha o te pehanga me te wera, ka taea e enei ngota te huri i nga waahi ki a ratau i roto i te hautanga o te hēkona, me te pupuri tonu i te hanganga katoa o te karaihe rino. Ko tenei ahuatanga, e kiia nei ko te "nekehanga huinga", he rite ki nga manuhiri i te kai hakari ka huri i nga tuuru me te kore e whakarereke i te whakatakotoranga o te tepu.

He poi rino totoka te uho o roto o te whenua, na te mea ko te taiao tino wera me te tino kino o to tatou ao. Ahakoa enei ahuatanga kino, ko nga ngota rino o tenei rohe he kaha whakamiharo ki te neke haere noa i roto i te maataki karaihe. Ko tenei rangahau hou e whakamarama ana i te ahua o enei ngota rino me o raatau taunekeneke.

He mea nui te mohio ki te whanonga o nga ngota rino o roto i te mea e awe ana i te papa autō o to tatou ao. Ko nga katote kua utaina, e pahekoheko ana me te papa autō o te whenua, he maha nga wa ka hangaia he whakaaturanga marama whakamiharo e kiia nei ko te aurora. Ka kitea enei ahuatanga ataahua, penei i te aurora australis, i nga "rama o te tonga" ranei, i te taha o nga pou o te whenua.

Ko te kitenga o te nekehanga tahi i roto i nga ngota rino o te uho o roto e whakaatu ana i nga hihiko o roto o Papa. Ka taea e nga kaiputaiao te mohio ake ki nga mahi e hanga ana i te Ao me te awe i tana papa autō. Ka taea e tenei maaramatanga te whai paanga nui ki nga momo mara, tae atu ki te matawhenua me te putaiao aorangi.

Hei whakatau, kua kitea e nga rangahau o tata nei mo nga ngota rino i roto i te papa o roto o te whenua i to raatau kaha ki te neke tahi. Ma tenei ahuatanga ka taea e ratou te whakawhiti waahi i roto i te kurupae karaihe me te kore e whakarereke i tona hanganga katoa. Ko enei kitenga ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga hihiko o roto o te Ao me te whai paanga nui ki te ako i nga papa autō aorangi me nga marautanga pūtaiao e pa ana.

