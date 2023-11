Nga Maramatanga Hou mo te Motiretanga Robust of Flagellated Bacteria

By

Ko nga huakita karaehe, penei i te Escherichia coli (E. coli), ka whakawhirinaki ki te hurihanga o nga kakawaenga haki helical ki te turaki i a ratau ki to taiao. He maha nga haki kei ia huakita ka huri tahi hei paihere helical, kia pai ai te neke haere. Kua roa e whakaponohia ana ko nga motuka haki, kei te turanga o enei kakawaea, ka pa ki nga kawenga nui i te wa kauhoe huakita na te iti o te tere hurihuri. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau o te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina (USTC) kua werohia tenei maaramatanga tikanga.

Na roto i nga inenga-tere, i kitea e te roopu rangahau, na Zhang Rongjing raua ko Ahorangi Yuan Junhua, he mea miharo. I kitea e ratou ko nga motini hakihaki o te huakita kei roto he huinga huinga stator kaore i oti, ka whakakore i te whakapae o mua kei raro tonu nga motuka i te taumahatanga i te wa kauhoe. Ko te hononga taipana-tere o nga motuka i noho tonu i roto i etahi momo tere hurihuri, e kiia nei ko te tere turi, e kii ana ko nga ahuatanga o te utaina kaore i te taumahatanga pera i te whakaaro o mua.

I tua atu, i mahia e nga kairangahau nga whakamatautau mo te whakaarahanga motuka me te tirotiro i te hononga tere-tere i roto i nga rereke rereke. I kitea e enei whakamatautau ko nga motuka haki kei raro i te kawenga takawaenga, ko te haurua noa o nga waeine stator kei reira. I roto i nga taiao me te pokey teitei, ka taea e nga huakita kauhoe te urutau ma te whakanui ake i te maha o nga waeine stator, kia mau tonu to ratou motiness.

Hei whakamatautau i te kaha o te hurihanga o te haki, i hangaia he ruma microfluid hei whakarereke tere i te pokey. I whakaatuhia e nga hua ka piki ohorere te pokey reo, ka heke te tere hurihuri o te haki engari ka hoki ano. Ka whakauhia te kaha o nga huakita hakihaki ki te pupuri i o raatau motini ahakoa nga huringa o nga ahuatanga kawenga.

Ko enei kitenga he tirohanga hou mo te tikanga kei muri i te kaha o te motini o te huakita kara. Ko te huinga o nga waeine stator kaore i oti i roto i nga motuka haki ka taea te urutau me te mauri ki nga taiao rereke. Ka whai hua pea tenei maaramatanga ki nga momo waahi, tae atu ki te microbiology me te hangarau koiora, ma te whakamarama i nga rautaki e whakamahia ana e nga huakita ki te whakatere i o raatau taiao.

FAQ

He aha te tino kitenga o te rangahau i whakahaeretia e te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina?

I kitea e nga kairangahau ko nga motini hakihaki o te huakita he huinga karekau i oti, he whakawero i te whakapono o mua ko enei motuka kei raro i nga kawenga nui i te wa kauhoe.

He pehea te urutau o nga huakita kauhoe ki nga taiao me te pokey teitei?

Ka taea e nga huakita kauhoe te whakanui ake i te maha o nga waeine stator, e taea ai e ratou te urutau ki nga taiao me te pokey teitei me te pupuri i o raatau moti.

He aha te tere o te turi?

Ko te tere o te turi e tohu ana ki te whānuitanga o nga tere hurihuri e noho tonu ana te taipana o nga motuka haki.

He aha te mea nui kia mohio ki te tikanga o te hurihanga haki?

Ma te mohio ki te tikanga o te hurihanga haki he maarama ki nga rautaki e whakamahia ana e nga huakita kia pai ai te neke i to taiao. Ka whai paanga tenei matauranga ki nga momo waahi, tae atu ki te microbiology me te hangarau koiora.