Te Maramatanga ki nga Pihikete: He aha Me mohio koe

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga pihikete hei waahanga nui o to maatau wheako ipurangi. Engari he aha nga pihikete, me pehea te paanga ki a maatau tirotiro?

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapena ki runga i te taputapu a te kaiwhakamahi ina toro ana ratou ki tetahi paetukutuku. Kei roto i nga korero mo te mahi tirotiro a te kaiwhakamahi, nga manakohanga, me etahi atu raraunga e tika ana. Ina toro ano tetahi kaiwhakamahi ki te paetukutuku kotahi, ka tukuna ano e tana kaitirotiro te pihikete ki te paetukutuku, kia maumahara ai ki etahi korero mo te kaiwhakamahi.

He maha nga kaupapa a nga pihikete. Ka taea te whakamahi ki te whakarei ake i te whakatere pae, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te awhina i nga mahi hokohoko. Hei tauira, ka taea e nga pihikete te tuku i nga kaipupuri paetukutuku ki te whakauru i nga kaiwhakamahi, ki te mahara ki o raatau hiahia reo, me te whakarato i te wheako tirotiro.

Heoi ano, he mea nui kia maarama kaore nga pihikete katoa i hangaia kia rite. Ko etahi pihikete, e mohiotia ana he pihikete hiranga, pihikete mahi ranei, e tika ana kia pai te mahi a te paetukutuku. Ka taea e ratou nga ahuatanga taketake penei i te whakatere wharangi me te uru ki nga waahi haumaru o te pae.

I tetahi atu taha, he pihikete kore-tino, e mohiotia ana he pihikete aroturuki, pihikete panui ranei, e whakamahia ana mo te whakatairanga me te whai i nga whanonga kaiwhakamahi. Ka kohia e enei pihikete nga raraunga mo te mahi ipurangi me nga hiahia a te kaiwhakamahi, ka taea te whakamahi mo nga kaupapa hokohoko.

Hei kaiwhakamahi, kei a koe te mana ki te whakahaere i o hiahia pihikete. Ko te nuinga o nga kaitirotiro paetukutuku ka taea e koe te whakatika i o tautuhinga pihikete ki te whakaae, ki te whakakore ranei i etahi momo pihikete. He mea nui kia mahara ko te aukati i etahi pihikete ka pa ki to wheako tirotiro me te whakaiti i te mahi o etahi paetukutuku.

Hei mutunga, ka whai waahi nui nga pihikete ki to maatau wheako ipurangi. Ka whakawhiwhia e ratou nga rangatira o te paetukutuku ki nga korero utu nui, ka taea e ratou te tuku i te wheako tirotiro whaiaro me te pai ake. He mea nui kia mohio nga kaiwhakamahi ki nga momo pihikete me te whai mana ki runga i o raatau hiahia pihikete kia pai ai te wheako ipurangi.

Rauemi:

– “Pihikete me te Kaupapahere Whaiaro” – [Ingoa Puna]

– “E mohio ana ki nga Pihikete: He Aratohu mo nga Kaiwhakamahi” – [Ingoa Puna]