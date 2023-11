Nga Maramatanga Hou mo te Evolution of Echolocation in Whales and Dolphins

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Diversity kua whakamarama hou mo te whanaketanga o te echolocation i roto i nga tohorā whai niho me nga aihe. Ko te Echolocation he tikanga e whakamahia ana e enei kararehe moana ki te whakatere me te whaiwhai i nga taiao pouri o raro o te moana. Engari kaua e whakawhirinaki ki nga taringa o waho, ka tukuna e te tohorā me te aihe nga oro oro teitei ka peke atu i nga taonga, ka hoki ano hei paoro, ka taea e ratou te mapi i to ratau taiao.

Ko te rangahau, i aratakina e Jonathan Geisler, he ahorangi anatomy i te New York Institute of Technology, me Robert Boessenecker, he kai-taiao i te Whare Taonga o te Whare Taonga o te Whare Wananga o California, i arotahi ki te tātari i te kohinga o nga parapara e uru ana ki nga momo aihe e rua mai i te momo Xenorophus. Ko enei momo e kiia ana he mema moata o Odontoceti, te raupapa o nga kararehe whakangote o te moana e uru ana ki nga tohorā katoa me nga aihe.

I kitea e nga parapara ko Xenorophus he hangarite i te taha o te poka pupuhi, ahakoa kaore i rite ki tera i kitea i nga momo echolocating o enei ra. I tua atu, i kitea e te rangahau he korikori me te neke o te ihu i roto i te Xenorophus, i whai hua ki te whakakaha ake i te whakarongo aronga. I whakatauritea e nga kairangahau tenei piko o te ihu ki nga taringa hangarite o nga ruru, e taea ai e ratou te tohu te waahi o a ratou kai i runga i te oro.

Ahakoa kaore pea a Xenorophus i tino mohio ki te whakaputa oro teitei, ki te whakarongo ranei i nga iarere teitei pera i nga odontocetes o naianei, i taea e ia te whakatau tika i te waahi o nga oro. E tohu ana tenei i tohuhia e Xenorophus tetahi waahanga whakawhiti nui i roto i te kukuwhatanga o te echolocation i roto i nga tohorā me nga aihe.

Ko nga kitenga e whakanui ana i te hiranga o te ako i te hangarite i roto i nga parapara me te whakaatu i tana mahi ki te urutau ki nga taiao rereke. Ahakoa ko te hangarite tetahi ahuatanga rongonui o te koiora kukuwhatanga, ko tenei rangahau e whakaatu ana me kaua e waiho te hangarite hei rereke takitahi, he korikori whenua ranei.

Ka mahia ano etahi atu rangahau hei tirotiro i etahi atu odontocetes me te whakatau mena kua horapa te ahua piko o te ihu ki waenga i nga momo echolocating moata.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te echolocation?

Ko te Echolocation he tikanga e whakamahia ana e te tohorā me te aihe ki te whakatere me te whaiwhai i nga taiao pouri o raro o te wai. Ka tukuna e enei kararehe o te moana nga oro teitei ka peke atu i nga taonga, ka taea e ratou te mapi i o raatau taiao i runga i nga oro ka hoki mai ki a raatau.

2. He pehea te whakaputa oro a te tohorā me te aihe mo te waahi oro?

Ko te tohorā me te aihe ka whakaputa oro mo te echolocation na roto i nga hanganga i roto i o ratou angaanga me nga kopa ngohe e tata ana ki te poka pupuhi. He hangarite enei hanga, ko te tikanga he rereke te ahua o tetahi taha ki tona ahua o tera taha. Ma tenei hangarite te hanga oro.

3. He pehea te kimi oro a te tohorā me te aihe?

Ka whakawhirinaki te tohorā me te aihe ki te whakarongo aronga ki te kimi oro. Ko te kauae o raro, e ki ana i te ngako, ka kawe ngaru oro ki te taringa o roto, ka taea e nga kararehe te whakatau i te ahunga e puta mai ai nga oro.

4. He aha ta te rangahau i whakaatu mo te momo aihe tawhito Xenorophus?

I kitea e te rangahau he hangarite a Xenorophus e tata ana ki te poka pupuhi, he rite ki nga momo echolocating o naianei. Heoi ano, i whakaatu ano a Xenorophus i te kopikopiko me te neke o te ihu, i whakakaha ake ai i te kaha whakarongo.

5. He aha te mahi a te hangarite i roto i te kukuwhatanga o te echolocation?

Ahakoa kua aro nui ki te hangarite i roto i te kukuwhatanga, ka whakaatu tenei rangahau i te hiranga o te hangarite ki te urutau ki nga taiao rereke. Ko te whakaaro me ata tirotiro te hangarite i roto i nga parapara kia pai ake ai te mohio ki te whanaketanga o te waahi oro i roto i nga tohorā me nga aihe.