Ka Whakaatuhia e te Maatauranga te Paanga o te Paihikara Methane ki nga Roto Arctic mo te Huringa Hurirangi

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Te Taitokerau me te Whare Wananga o Wyoming kua whakamarama i te paanga o te mewaro i puta i nga roto o Arctic ki te huringa o te rangi. I tirotirohia e te rangahau nga paninga ware pi o nga rau i tiakina ki te parataiao mai i te wa o te Holocene moata-ki-waenganui kia mohio ai ki nga tauira eke paihikara methane i nga wa whakamahana tawhito.

I tātarihia e nga kairangahau te parataiao mai i nga roto e wha o Greenland, ka kitea nga tohu koiora wax he waahi o nga pukohu parauri o te wai. I kitea e nga kitenga ko nga wa whakamahana o mua i te wa o waenganui o Holocene i puta ai enei roto i te nui o te mewaro. He awangawanga tenei na te mea ko te mewaro he haurehu kati kati ka whai waahi ki te huringa o te rangi.

E ai ki te rangahau ko te whakamahana haere tonu ka arahi ki te whakahekenga methane mai i nga roto o Arctic. Ko nga roto i tirotirohia i roto i te rangahau i mau tonu te eke paihikara methane mo nga mano tau i roto i te waa whakamahana nui kua pahure ake nei, i puta mai i te huringa o te Ao mai i te tau hukapapa whakamutunga. E tautoko ana tenei i te whakaaro ko te eke paihikara mewaro i roto i nga roto o Arctic e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga o te rangi.

Ko Magdalena Osburn, te kaituhi matua o te rangahau, i whakaatu te hiranga o te titiro ki nga wa o mua ki te matapae i to tatou heke mai i runga i te ao mahana. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga raraunga nui e pa ana ki te piki haere o te eke paihikara mewaro i roto i nga wa mahana me te whakanui i te hiahia kia mohio ki te hononga i waenga i te mahana mahana me te hanga methane ki nga roto o Arctic.

I whakamahia e te rangahau nga raraunga mai i nga roto e rua i Greenland me nga raraunga o naianei mai i etahi atu roto e rua. I whakatauhia e nga kairangahau te noho mai o te mewaro i te wa moata-ki-waenganui o te Holocene na roto i te tātari i te hanganga hauwai o te wake tipu wai i roto i te parataiao. I kitea ano ko nga pukohu wai i roto i nga roto ka mimiti etahi o te mewaro, ka iti ake te tukunga ki te hau.

Ahakoa e whakaatu ana te rangahau he whakaraerae nga roto o Arctic ki nga huringa a te rangi i te eke paihikara methane, kaore nga roto katoa e whakaatu i te ahua rite tonu. Heoi ano, ka whai hua nga kitenga ki te maarama ki te paanga o te whakamahana tere i te Arctic ki te ahuarangi o te ao. Me rangahau ano hei whakatewhatewha i te hononga i waenga i te mahana mahana me te hanga mewaro i roto i nga roto o Arctic, i runga i to raatau mahi nui hei puna maara mo te mewaro.

Rauemi:

– Jamie McFarlin et al, Aquatic plant wax hydrogen and carbon isotopes in Greenland rotos record shifts in methane cycling i te wa whakamahana Holocene o mua, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.