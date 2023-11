Hangarau Hou mo te Whakatau Tika Ihirangi Wai i roto i nga Puhui Wairewa-Wai

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Eastern Finland School of Pharmacy tetahi tikanga hou mo te whakatau tika i te kiko o te wai o nga puhui wairewa-wai. He nui nga paanga o tenei tikanga pakaruhanga, ina koa ki te hanga raau taero he mea nui te inenga tika. Ko te rangahau, i taia tata nei i roto i te Analytical Chemistry, e whakaatu ana i te otinga-state nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR).

I roto i te ao rangahau me te whakawhanaketanga rongoa, he mea nui te maarama ki te hanganga me te ihirangi wai o te puhui i te mea ka pa atu ki ona taonga matū ahuwhenua me te rongoa. I tua atu, ka awehia e te ihirangi wai te taumahatanga ngota o te puhui, e whai waahi nui ana ki te tatau i te inenga tarukino tika.

I nga wa o mua, ka whakamahia nga tikanga penei i te titration me te thermogravimetry hei whakatau i te kiko o te wai i roto i nga puhui matū. Heoi ano, ko enei tikanga e hiahia ana kia tika te pauna, te whakakore i nga tauira, te tohungatanga motuhake, te pau ranei te wa nui.

Ko te tikanga NMR i whakawhanakehia e nga kairangahau e tuku ana i tetahi huarahi ngawari me te tika mo te ine i te ihirangi wai o nga pūhui wairewa-wai. Ko nga hua i puta mai i te NMR ka whakatauritea ki te ihirangi wai i whakatauhia ma te TGA me te X-ray crystallography, e whakau ana i tona kaha.

I kitea ano e te roopu tetahi kitenga whakahirahira i a raatau rangahau: ka rereke te ahua o te wai o nga pūhui i roto i te waa. Ko te tote konutai o te waikawa citric, hei tauira, ka huri mai i te ahua kei roto 5.5 ngota ngota wai tioata ki tetahi kei roto e 2 noa nga ngota ngota wai tioata i te wa e penapena ana.

Ko te tikanga NMR he maha nga painga. He iti noa te whakahaere tauira (whakakore i te hiahia mo te pauna tika), tuku inenga tere (he 15-20 meneti pea mo ia tauira), ka taea te whakaora tauira me te kore e pakaru. Ko te tikanga he tino tika me te whakahoki ano.

Me mahara ko te whakamahi i te Irirangi NMR me nui te whakangao, na reira ka noho hei matua mo nga whare taiwhanga e whakahiatotia ana nga puhui hou me nga rongoa. He mea tino nui tenei taputapu mo te whakatau i te hanganga me te waatea i nga waahi rangahau.

Na tenei tikanga NMR katahi ano ka whanakehia, ka taea e nga kairangahau me nga kaihanga rongoa te whakatau tika ake i te kiko o te wai o nga puhui wairewa-wai, ma te whakangawari i te hanga rongoa haumaru me te whai hua ake.

FAQ

He aha te hiranga o te whakatau tika i te ihirangi wai i roto i nga puhui wairewa-wai?

Ko te whakatau tika i te ihirangi wai he mea nui i roto i nga momo ahumahi, ina koa i roto i te rangahau rongoa me te whanaketanga. Ko te ihirangi wai ka pa ki nga ahuatanga o te tinana, te matū, me te rongoa o nga pūhui, tae atu ki nga tatauranga mo te inenga tarukino tika.

He aha etahi tikanga e whakamahia ana mo te whakatau i te ihirangi wai?

Ko nga tikanga tuku iho mo te whakatau i te ihirangi wai ko te titration me te thermogravimetry (TGA). Heoi, ko enei tikanga he maha nga wa e tika ana te pauna tika, te whakakore i nga tauira, nga tohungatanga motuhake, me te pau i te waa nui.

He aha nga painga o te tikanga NMR hou?

He maha nga painga o te tikanga NMR, tae atu ki te ngawari o te whakahaere tauira, te tere ake o te inenga (tata ki te 15-20 meneti mo ia tauira), me te kaha ki te whakaora i te puhui i tirotirohia me te kore e pakaru tauira. Ko te tikanga he tino tika me te whakaputa ano.

He aha te mea i kitea i te wa o te rangahau?

I kitea e te rangahau ka taea te huri i te wai o nga pūhui i roto i te waa. Hei tauira, ka huri te tote konutai o te waikawa citric mai i te ahua me te 5.5 ngota ngota wai tioata ki te kotahi e 2 noa nga ngota ngota wai tioata i te wa e penapena ana.

He utu nui te NMR spectrometer?

Ae, he haumi nui te irirangi NMR. Heoi, he taputapu e tika ana i roto i nga taiwhanga e uru ana ki te whakahiato i nga puhui hou me nga rongoa, na te mea ka whai waahi nui ki te whakatau hanganga.