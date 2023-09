He Hononga pea i waenga i te COVID-19 me te mate a Alzheimer

Ko tetahi rangahau tata nei i whakamarama i te tikanga moroiti ka taea te whakamarama i nga tohu o te hinengaro, tae atu ki te "kohu roro," i pa ki nga tangata kua pangia e te huaketo SARS-CoV-2. Ko te rangahau ano e kii ana he hononga pea i waenga i te COVID-19 me te whanaketanga, te kino ranei o te mate a Alzheimer.

Ko te rangahau, i arahihia e Cristina Di Primio me ana hoa mahi, i tirotirohia nga paanga o te mate SARS-CoV-2 ki nga pūtau neuronal me nga tauira kiore. I aro te kapa ki te pūmua e kiia nei ko Tau, e mohiotia ana mo tana mahi ki te whanaketanga o te mate Alzheimer. I roto i nga tangata e mate ana i te Alzheimer, ka kumea nga ngota ngota Tau ka piri tahi ki roto i nga neuron.

I kitea e te rangahau, ka pangia e te SARS-CoV-2 nga pūtau neuronal, te roro kiore ranei, ka taunekeneke ki a Tau, ka puta he tikanga e kiia nei ko te hyperphosphorylation. Ko tenei tukanga ko te taapiri i nga roopu phosphate ki Tau i nga waahi herea motuhake. He mea whakamiharo, ko te hyperphosphorylation i kitea i roto i te rangahau e whakaata ana i nga tauira phosphorylation i kitea i roto i nga turoro o Alzheimer.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau te pikinga nui o nga taumata Tau i roto i te hautanga korekore o nga pūtau kua pangia, e tohu ana i nga huringa pathological ki te pūmua. Kaore i te maarama mena he hua tika enei huringa na te huaketo, he waahanga ranei o te urupare arai waea.

Ahakoa e whakaatu ana te rangahau i nga tirohanga nui mo te hononga pea i waenga i te COVID-19 me te mate a Alzheimer, me nui ake nga rangahau kia tino marama ki nga tikanga o raro me te whakapumau i te whai take haumanu. Heoi ano, ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te tirotiro ano i nga paanga neurological roa o COVID-19.

I roto i te katoa, ka whai waahi tenei rangahau ki te tipu haere o nga taunakitanga e kii ana ka pa te mate COVID-19 i tua atu o nga tohu manawa. Ko te taunekeneke i waenga i te SARS-CoV-2 me Tau ka whakaara ake i nga huarahi whakahirahira mo te rangahau a meake nei me te whakawhanaketanga o nga mahi rongoa.

Tohu Tuhipoka: Di Primio, C., et al. (2023) Ko te mate o te mate pukupuku o te manawa whakapeka coronavirus 2 ka arahi ki te tohu tohu pathological Tau i roto i nga neurons. PNAS nohonga. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Tuhipoka: Ko te tuhinga taketake e whakarato ana i nga korero taipitopito ake ka taea te uru atu ma te tohutoro hautaka kua whakaratohia.)