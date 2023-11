Nga Maramatanga Hohonu ki te Kohanga Ozone Antarctica: Te Wetewete i nga Mea Matatini

He rangahau hou i mahia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Otakou i whakamarama hou mo te poka ozone Antarctic me tona rahi me te hohonutanga i roto i nga tau e wha kua hipa. He rereke ki te whakapono rongonui, ko nga chlorofluorocarbons (CFCs) ehara i te mea anake te kawenga mo te paheketanga ozone.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Nature Communications, i tirotiro i nga huringa o ia marama me ia ra i nga taumata ozone puta noa i nga momo teitei me nga ahopae i roto i te poka ozone Antarctic mai i te 2004 ki te 2022. Ko te kaituhi matua a Hannah Kessenich, he Ph.D. Ko te kaitono o te Tari Ahupūngao, i kii ehara i te mea kua whakawhanuihia te kohao ozone ki te rohe engari kua hohonu rawa atu i te wa o te puna ka whakaritea ki te tata ki te rua tekau tau ki muri.

I hanga e nga kairangahau nga hononga ohorere i waenga i te heke o te ozone me nga huringa o te hau e uru ana ki te polar vortex i runga ake o Antarctica. E tohu ana tenei ko nga rua ozone nui tata nei kaore e taea te kii ki nga CFC anake. Ahakoa ko te Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer kua whakatauhia te hanga me te kai o nga matū whakaheke ozone mai i te tau 1987, ko te rangahau e whakaatu ana i te aroaro o etahi atu mea uaua e whai waahi ana ki te poka ozone.

I whakapumau a Kessenich ahakoa he nui te ahunga whakamua ki te whakatika i te paheketanga ozone e pa ana ki te CFC, ko te kohao ozone o Antarctic tetahi o nga rekoata nui rawa atu i roto i nga tau e toru kua hipa, me te rua o nga tau e rima i mua atu ka tino kitea te rahi. Inaa, kua eke kee te poka ozone 2023 i te rahi o nga tau e toru o mua, neke atu i te 26 miriona km2, tata ki te rua nga waahanga o Antarctica.

He mea nui te maarama ki te rereketanga o te ozone na te mea nui o te awe ki te ahuarangi o te Tuakoi ki te Tonga. Ka pahekoheko te poka ozone Antarctic ki te taurite o te hau, ka pa ki nga tauira hau me te ahuarangi o te mata, ka pa he paanga o te rohe. I whakamarama a Kessenich ahakoa he wehe te poka ozone mai i nga paanga o te haurehu kati ki runga i te rangi, he whai waahi nui ki te tohatoha o te rama UV me te rokiroki o te wera i roto i te hau.

I runga i nga awangawanga e pa ana ki nga hihi UV tino nui, i whakatenatena a Kessenich ki nga tangata o Aotearoa kaore te poka ozone Antarctic e toro atu ki runga ake i te whenua, i te mea kei runga tonu i te Antarctica me te Pou Tonga. Ma tenei ka iti ake te tupono o nga tangata o Aotearoa ki te piki haere o te whakamararatanga UV.

I roto i te katoa, ko tenei rangahau he whakamaumahara ko nga mahi uaua o te poka ozone Antarctic e hiahia ana kia mau tonu te aro turuki me te maarama. Ahakoa kua puta nga hua pai o te whakaritenga o nga CFC, he mea nui ki te tirotiro me te whakatika i nga ahuatanga maha e takaro ana kia pai ai te whakahaere me te whakaiti i te paanga o te kohao ozone ki nga ahuatanga o te rangi me nga tauira huarere a-rohe.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te take o te poka ozone Antarctic?

Ko te kohao ozone Antarctic te mea tuatahi na te noho o te chlorofluorocarbons (CFCs) me etahi atu matū whakaheke ozone. Heoi, ko tenei rangahau tata nei e kii ana ko nga mea uaua kei tua atu i nga CFC ka uru ano ki te poka ozone.

2. Kua pai haere te poka ozone?

Ahakoa kua pai te whakahaere a te Kawa o Montreal i te hanga me te kai o nga matū whakaheke ozone, ka kitea e te rangahau he nui tonu te poka ozone Antarctic i roto i nga tau e wha kua pahure ake nei, a kua nui atu i nga rekoata o mua i te rahi.

3. He pehea te paanga o te poka ozone ki te rangi?

Ko te kohao ozone he paanga whakararo ki te ahua o te hau me te ahua o te mata o te Tukoi ki te Tonga. Ka pa ki nga ahuatanga huarere o te rohe, ka pa ki te tohatoha o te wera ki te hau.

4. He tupono ka nui ake te rongo o te UV na te kohao ozone?

Ahakoa ka taea e te kohao ozone te nui rawa o nga taumata UV ki runga i te Antarctica, ko te tikanga karekau e toro atu ki runga ake i nga rohe penei i a Aotearoa. Ko nga taangata kei roto i enei waahi kaore e awangawanga mo te taapiri i etahi atu whakamarumaru o te ra na te paanga tika o te poka ozone.

[Source: Te Whare Wananga o Otakou]