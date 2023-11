Te Tirotiro i te Tikanga o nga Whakataunga Utu o te Invasion Koiora: He Karanga mo te Puataata me te Rigor

Kua roa nga Kairangahau e ako ana i nga paanga o te putea o te whawhai ki nga momo tangata kee me o raatau paanga ki nga rauwiringa kaiao. Heoi ano, na te wetewetetanga o na tata nei ka ruarua te tika o nga whakatau tata utu, e whakaatu ana i te hiahia kia nui ake te maaramatanga me te tika ki te whakatau tata i te utu ohaoha pono o nga whakaekenga koiora.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Science of The Total Environment, i aro ki te whakamahinga o te Ture a Benford, he maataapono pangarau e whakamahia nuitia ana ki te kite i nga heetanga i roto i nga raraunga putea, hei tirotiro i nga utu korero e pa ana ki nga whakaeke koiora. I kitea e nga kitenga he nui nga rereke mai i nga tauira e tumanakohia ana i raro i te Ture a Benford, e tohu ana i nga hapa o nga tatauranga kua korerotia.

Ko tetahi o nga mea rereke i kitea ko te kaha ki te huri haere i nga utu ki runga, ka ahu mai ki te whakarōpūtanga tau, ki te whakaemi i nga uara motuhake. I runga ano i te tirotirohanga, ka kitea ko nga purongo a te kawanatanga kaore i te arotakehia e nga hoa i te nuinga o te wa karekau i te rawaka nga korero mo nga tikanga e whakamahia ana ki te whakatau i nga utu, ka puta he awangawanga mo te pikinga pea me te kore tika.

Ko Dr. Danish Ali Ahmed, he kairangahau mai i te Whare Wananga o Gulf mo te Putaiao me te Hangarau (Kuwait), i whakanuia te hiranga o te whiwhi whakatau tata utu tika hei whakamohio ki nga kaihanga kaupapa here me nga hunga whai paanga ki nga raru ka puta mai i nga whakaekenga koiora. I kii ia ma te whakamahi i te Ture a Benford ka awhina i te tautuhi i nga maatua pohehe me te tuku i a raatau ki te tirotirohia, ki te whakakorehia ranei mai i te huingararaunga.

I tua atu, i kitea e te rangahau te kore o nga paerewa raraunga kua whakaaehia e te ao mo te whakatau tata i nga utu mo te whakahaere, te whakaiti ranei i te paanga o nga momo tangata ke. Ko te kore o te paerewa e whakararu ana i te whaiwhai me te whakataurite o nga whakatau tata utu, na te mea he uaua ki te aromatawai tika i te taumahatanga ohaoha o nga whakaeke koiora.

Mo te anga whakamua, ka tono nga kairangahau kia pai ake te maarama, nga tikanga uaua, me te whakatuu paerewa raraunga mo te whakatau tata i nga utu whakaekenga koiora. Ka whakatauhia ano e ratou te hiahia ki te whakatewhatewha mena ka toro atu nga kotiti ke i kitea i roto i nga purongo utu ki etahi atu waahanga utu taiao.

Ko tenei rangahau he whakaohooho mo te hapori putaiao, e akiaki ana i te arotakenga matawhānui me te whakapumautanga o te kounga o nga huinga raraunga taiao. Ma te whakatinana i nga mahi pakari, ka taea e nga kairangahau te whakarato ki nga kaihanga kaupapa here nga whakatau tata utu tika me te pono, e taea ai e ratou te hanga rautaki whai hua hei whakaiti i te paanga o nga whakaeke koiora.

FAQ

He aha te Ture a Benford?

Ko te Ture a Benford he maapono pangarau e matapae ana i te tohatoha auau o nga mati tuatahi o nga tau kei roto i etahi huingararaunga. Kua whakamahia nuitia ki te kite i nga kohikohi, i nga pokanoa ranei o nga raraunga putea.

He aha te mea nui ki te whakatau tata i te utu mo nga whakaekenga koiora?

He mea nui nga whakatau tata utu tika mo nga kaihanga kaupapa here me te hunga whai paanga ki te mohio ki te mate ohaoha o nga whakaekenga koiora. Ka awhina i a raatau ki te whakawhanake rautaki whai hua ki te whakahaere me te whakaiti i te paanga o nga momo tangata ke.

He aha nga mea i kitea i roto i te rangahau?

I kitea e te rangahau he kaha nui ki te huri i nga utu ki runga ake me te whakarapopototanga tau, te whakaemi ranei i nga uara motuhake. E tohu ana tenei i te pikinga pea me te kore tika i roto i nga whakatau tata utu.

He aha nga paanga o te kore o nga paerewa raraunga mo te whakatau tata i nga utu whakaeke koiora?

Ko te kore o nga paerewa raraunga kua whakaaetia e te katoa he uaua ki te whai me te whakataurite tika i nga whakatau tata. Ka whakararu tenei i to maatau kaha ki te aromatawai i te taumahatanga ohaoha pono o nga whakaekenga koiora me te whakawhanake rautaki matawhānui hei whakatika i aua mea.