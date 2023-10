Ko nga tangata whai mate HIV he nui ake te mate o te mate COVID-19, ka kitea e te ako

He rangahau hou i arahina e te Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e whakaatu ana ko te hunga whai HIV (PWH) he nui ake te reiti o te mate COVID-19 ki te hunga kahore he HIV (PWOH).

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Emerging Infectious Diseases, i tātarihia nga raraunga mai i nga pakeke 453,587 i Chicago i pangia e te SARS-CoV-2 mai i to ratau mate tuatahi tae noa ki Mei 2022. I tirotirohia e nga kairangahau nga hua whakamatautau COVID-19 me nga rekoata kano kano e hono ana ki Chicago's Enhanced HIV/ Pūnaha Pūrongo AIDS.

I kitea e te rangahau ko te 5.3% o nga tangata e pa ana ki te COVID-positive i pangia ano, tae atu ki te 6.7% o te PWH me te 5.2% o te PWOH. He 66 mo ia 1,000 tangata-tau, teitei ake i te 50 mo ia 1,000 tangata-tau i waenga i a PWOH. Whai muri i te whakatikatika mo etahi atu mea, he nui ake te reeti o te mate COVID-19 (1.46 mo ia 1,000 tangata-tau) ki te PWOH.

I kitea i waenga i nga tangata takitahi i pa ki te mate mate ano, he pakeke ake te PWH (me te tau waenga o te 43 tau) ki te PWOH (me te tau waenga o te 36 tau). Ko te PWH ano he tane (79.3% me te 40.9%) me te Pango (53.7% me te 27.0%). I tua atu, he nui ake te tupono o te PWH ki te whiwhi i te raupapa kano kano COVID-19 tuatahi me te whakanui ake ki te PWOH (31.8% ki te 22.1%). He mea whakamiharo, he iti ake te paheketanga o te PWH kaore i kanohia i te wa o to ratou mate tuatahi ki te PWOH (87.5% ki te 91.0%).

Ko te rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te PWH i muri i te raarangi kano kano COVID-19, tae atu ki te tango i nga pota booster, hei whakaiti i te tupono o te mate o te SARS-CoV-2. Mai i nga kainoho i whiwhi i te kano kano i mua i to ratau mate tuatahi, 54.2% kua oti te raupapa kano kano Pfizer/BioNTech tuatahi. I roto i nga tangata kua pa ki te mate rei, 39.6% kua oti te raupapa tuatahi engari kaore ano kia whiwhi i te whakatairanga.

Ahakoa te rerekee o te ngaru me te hauwhā maramataka, i whakaatuhia e te PWH te reeti o te mate rei atu i te PWOH. Ko te nuinga o nga mate o te mate hou i waenga i te PWH i puta i te wa o te riaka o Omicron, me nga keehi 50 mo ia 1,000 tangata-tau. I te katoa, 16 te taikaha o nga mate rei mo ia 1,000 tangata-tau i ripoatahia i waenga i te PWH.

Hei aukati i nga mate hou o SARS-CoV-2, ka kii nga kaituhi me piri te PWH ki te raarangi kano kano COVID-19, tae atu ki nga pota whakanui.

