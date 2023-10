Ka kitea e te Maatauranga he hononga whakapono e kore e pa ki te whakamahi pakiwaitara ipurangi i Tiamana

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Archives of Sexual Behavior kua tirotirohia te hononga i waenga i te hononga whakapono me te whakamahi horihori ipurangi i Tiamana. I whakamahia e nga kairangahau nga raraunga pae tukutuku aroturuki me nga raraunga rangahau kia mohio ai ki nga whanonga ipurangi o nga roopu whakapono rereke.

He rereke ki nga rangahau o mua e kii ana he hononga kaha i waenga i te karakia me te whakamahi i nga mahi ponoi, ko nga kitenga e tohu ana ko nga Katorika Tiamana, nga Porotetani, me te hunga whakaponokore he rite tonu ki te whakamahi i nga whakaahua pakiwaitara ipurangi. I tetahi atu taha, ko nga mema o nga haahi tokoiti, penei i nga Mahometa, i nga Karaitiana Orthodox ranei, he iti ake te kaha ki te whai waahi ki nga whakaahua ponoi ipurangi.

I kitea ano e te rangahau nga hua rereke ina whakaritea ki nga rangahau i mahia i etahi atu whenua. I Tiamana, ko te Porotetani, ko te Katorika ranei, kaore e tino whakaitihia te tupono o te whakamahi i nga whakaahua horihori i runga ipurangi, kaore i rite ki nga whenua penei i te United States. Ko nga kairangahau e kii ana ko tenei rereketanga ka kiia ko te ahua o te ahua ngawari o nga Karaitiana Tiamana.

Ko tetahi herenga o nga rangahau o mua mo tenei kaupapa ko te kaha o te whakawhirinaki ki te ripoata whaiaro ma nga rangahau, tera pea ka pa ki nga whakapae me nga he. Ma te whakamahi i nga raraunga a te roopu aroturuki tukutuku ka nui ake te whainga me te tika o te inenga o nga whanonga a te tangata takitahi ki runga ipurangi, tae atu ki te whakamahi karekau.

Ko nga kairangahau e kii ana ko nga kitenga o tenei rangahau ka wero i nga whakapae o mua me te whakanui i te hiranga o te whakamahi tikanga rereke, penei i te tirotiro paetukutuku, ki te ako i nga kaupapa tairongo penei i te pakiwaitara ipurangi. Ma te ti'aturi ki nga raraunga aroturuki tukutuku, ka taea e nga kairangahau te karo i nga here e pa ana ki nga raraunga kua ripoatahia e ia ano, me te mohio ki nga mahi ipurangi a te tangata.

I roto i te katoa, ka whai waahi tenei rangahau ki to maatau mohio ki te hononga i waenga i te hononga whakapono me te whakamahi i nga whakaahua ponoi ipurangi i Tiamana. Ka whakanuia te hiahia mo te rangahau rerekee e whakaaro ana ki nga rereketanga o te ahurea me te whakapono i te wa e tirotirohia ana enei whanonga.

Source: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

tohutoro:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, He Aromātai Anō o te Whakamahinga Karekau Ipurangi i Tiamana: He Whakakotahitanga o te Aroturuki Tukutuku me te Tirohanga Raraunga Rangahau, Nga Puranga o te Whanonga Ahumahi (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8